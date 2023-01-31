2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 471 مبايعة بقيمة 1.87 مليار درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 316.57 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.56 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 148 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 2مبايعتين بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلهامبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 334 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 122.36 مليون درهم منها 23 رهن أراضي بقيمة 53.56 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 68.8 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة محمد بن راشد بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة واحة سيليكون بقيمة 8.22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 130.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 92 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13 مليون درهم.

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