متاجر كارفور تضم شركة ناشئة جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت متاجر «كارفور» عن إطلاق «ذا زولا كولكتيف»، في كارفور مول الإمارات. وكانت العلامة التجارية التي تقدم منتجات صحية واحدة من الشركات الأربع عشرة الفائزة ضمن برنامج ماجد الفطيم «Launchpad» في عام 2022، والذي يستهدف دعم وتسريع خطط نمو وإنتاجية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة.

وتركز منتجات «ذا زولا كولكتيف» على تطوير نمط حياة صحي وإحداث تأثير إيجابي، وتعتمد على مهارات الحرفيين في أفريقيا، حيث يتم صنعها باستخدام مكونات طبيعية ومواد صحية. وتشمل المنتجات التي توفرها الأطعمة الممتازة الصحية وأوراق الشاي الفضفاضة والشموع والزيوت الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة. وستعرض كارفور مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة أمام عملائها لتلبية خياراتهم واحتياجاتهم.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: يشكل نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أمراً ضرورياً لنمو سلسلة البيع بالتجزئة والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. فمن خلال مساعدة الشركات الأخرى على النمو، يمكننا إحداث تأثير إيجابي يتخطى قاعدة عملائنا ومجموعة المواهب المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح تحديد شركائنا الجدد والعروض المبتكرة والجذابة، الفرصة أمامنا لنقدم لعملائنا منتجات فريدة، ندرك أنهم سيحبونها ويقدرونها. وبناءً على ذلك، نحن سعداء للغاية، بإضافة منتجات «ذا زولا كولكتيف»، واحدة من الشركات الفائزة في برنامج ماجد الفطيم «Launchpad» إلى رفوفنا، والمساهمة في تسهيل تحقيق استراتيجية النمو العالمية لهذه العلامة، وفي الوقت نفسه مساعدة عملائنا للوصول إلى مجموعتها الصحية المتنوعة والمستدامة.

من جهتهما قالت أنوشا مهتاني وميشا باتيل، المؤسستان في «ذا زولا كولكتيف»: «عملنا على تأسيس وإطلاق «ذا زولا كولكتيف»، وفقاً لمجموعة أساسية من القيم التي تهدف إلى تعزيز الطلب على المنتجات الأفريقية ذات المصادر التي تراعي الاعتبارات الأخلاقية. وستساهم الأطعمة الممتازة المزروعة بشكل طبيعي مثل زيت الأفوكادو ومسحوق الباوباب، في تعزيز صحة عملائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات التي تنتجها وتصنعها. إذ توفر كل عملية شراء من منتجات «زولا»، الدعم وتساعد في تأمين مصدر دخل ثابت للمزارعين، مما يبشر بمستقبل أفضل. لقد أتاحت شركة «ماجد الفطيم»، الفرصة أمامنا لتسريع وتيرة إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال عرض منتجاتنا في فروع كارفور. ومع تزايد دائرة الاهتمام، سنواصل بناء قاعدة المستفيدين من أعمال «ذا زولا كولكتيف»، ونحن متحمسون للتعاون مع المزيد من الناس خلال مسيرتنا هذه».

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