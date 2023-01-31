«أرادَ» تكمل أكثر من 1600 منزل جديد في «إيست فيليدج»

المصدر: الشارقة - البيان

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أكملت شركة «أرادَ» مؤخراً أول باقة من المنازل في «إيست فيليدج»، المرحلة السكنية الثالثة في مشروع الجادة العملاق والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديدة. وسيبدأ تسليم الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 1,621 ضمن 14 مجمّعاً سكنياً متكاملاً.

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات في «إيست فيليدج» 2000 منزل، وتستهدف هذه المرحلة السكنية جيل الشباب وتضم 16 مجمّعاً سكنياً تتميز بتصاميمها الجرئية والصارخة. وسيستفيد المقيمون في «إيست فيليدج» من المساحات الخضراء الرحبة التي ستستضيف العديد من الفعاليات المنتظمة، والأعمال الفنية، ومنافذ البيع الموسمية المتنوّعة. كما يمتاز كلّ مجمّع سكني بالمساحات العامة الواسعة، إضافة إلى مساحات مخصصة للمرافق المحلية بما في ذلك المتاجر الصغيرة والمقاهي.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: ستسهم إيست فيليدج في إضافة مستوى جديد من الحيوية والحداثة على المخطط الرئيسي للجادة، مرحّبة بآلاف المالكين وعائلاتهم للاستمتاع بأسلوب حياة عصرية مبتكرة مع باقة من المرافق الفاخرة والمساحات الخضراء الرحبة والمنسقة بعناية. وأضاف: نحن فخورون في «أرادَ» بالثقة الغالية التي أولاها لنا جميع أولئك المشترين ونسعد بالترحيب بهم بمنازلهم الجديدة في رحاب هذا المجتمع العصري المتكامل.

واختتم قائلاً: يمثل العام الجديد علامة فارقة أخرى ضمن رحلة الجادة لتغيير المشهد الحضري في المنطقة، وذلك مع إكمال مراحل جديدة ضمن المخطط الرئيسي للمشروع. ويكمن هدفنا في عام 2023 بإكمال 2,500 منزلاً جديداً في الجادة، إضافة إلى المرحلة الثانية من مجمّع مدار الترفيهي، والذي يتضمن بدوره أكبر نادٍ متكامل للياقة البدنية في الشارقة، كما سنفتتح المزيد من المتاجر والمطاعم والمقاهي في العديد من المواقع على طول إيست بوليفارد الجادة.

وتقع إيست فيليدج بين مدرسة سابس الدولية ـ الجادة، والتي تم افتتاحها بالكامل، ونسيج دستركت، حي المبدعين الجديد في الشارقة، والذي سيضم بدوره مركزاً ثقافياً عالمياً وركناً للمبدعين. وعلى بُعد دقائق قليلة سيراً على الأقدام من إيست فيليدج، يقع كلّ من مجمّع مدار الترفيهي والمنطقة التجارية المركزية من أرادَ، والتي تمثل قلباً تجاريّاً جديداً للمكاتب والشركات في الشارقة.

ويأتي خبر إكمال أول باقة من المنازل في إيست فيليدج بعد إعلان أرادَ في ديسمبر الماضي عن إكمال جميع الوحدات البالغ عددها 2,473 والمفروشة بالكامل ضمن مجمّع نِست الفاخر لمساكن الطلاب بالجادة. وفي المجمل، فقد تم حتى الآن إكمال 5690 منزلاً في الجادة، وهو ما يشكل 20 % من المخطط الرئيسي للمجتمع بأكمله. وهناك 3200 منزل إضافية قيد الإنشاء حالياً في الموقع، حيث من المتوقع إكمال المجمّعين السكنيين المتبقيين في إيست فيليدج إضافة إلى أبنية بوليفارد الثلاثة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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