تعاون بين «إكسبو الشارقة» والرابطة الدولية للاجتماعات في قطاع فعاليات الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش مركز إكسبو الشارقة مع الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات سبل تعزيز التعاون في قطاع فعاليات الأعمال والمؤتمرات، وتنمية العمل الدولي المشترك لاستشراف مستقبل صناعة المعارض وتطوير استراتيجيات مبتكرة بهدف الارتقاء بتنافسية هذه الصناعة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لدى الجانبين لتنظيم مبادرات مشتركة تصب في خدمة مجتمع الأعمال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة، بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأنجو جوميز مدير فرع الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، حيث ناقش الجانبان أهمية العمل على تنمية سياحة الأعمال عبر بوابة قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى جانب توسيع آفاق العمل المشترك بين الجانبين بهدف تطوير خدمات صناعة المعارض والمؤتمرات، كما تطرق الاجتماع إلى الفرص التي يمتلكها قطاع المعارض والفعاليات في الشارقة، والنجاحات التي تحققها على صعيد تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية والدولية.

وأكد سيف محمد المدفع أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بهدف توحيد الجهود نحو الارتقاء بهذه الصناعة والاستفادة من إمكانياتها الواعدة في دعم كل القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها سياحة الأعمال التي تلعب دوراً مهماً في تنمية وتطوير التجارة بين الدول ودعم الاقتصاد المحلي والتعريف بمنتجات وصناعة الدولة والترويج لها، ولاسيما في ظل المكانة العالمية الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال سياحة الأعمال، حيث سجلت الإمارات خلال 2022 نمواً واضحاً بنسبة تزيد على 20 %، مقارنة بمعدلاتها السائدة خلال 2019، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس الرغبة الصادقة من الجانبين في تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب.

من جانبها أعربت أنجو جوميز عن اهتمام الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات بتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مركز إكسبو الشارقة والاستفادة من إمكانياته الكبيرة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بهدف تعزيز سياحة الأعمال، مبدية إعجابها الشديد بتجربة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض، وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية، مشيدة بالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة لإكسبو الشارقة التي مكنته من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة، والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب».

كما شهد الاجتماع استعراض المشاريع التطويرية المستقبلية لمركز إكسبو الشارقة وأجندة الفعاليات والمعارض المختلفة التي يعتزم تنظيمها واستضافتها خلال 2023، حيث أشادت أنجو جوميز بتنوع وتعدد الفعاليات التي سيشهدها المركز والتي تفتح المجال لرجال الأعمال العاملين في مختلف المجالات للمشاركة في هذه الأحداث وتنمية أعمالهم.

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