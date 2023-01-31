خطط لإطلاق فندق ومطعم ومساكن لعلامة «نوبو» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت «مرجان»، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن خطة لتدشين فندق ومطعم ومساكن تحمل علامة «نوبو للضيافة» على الواجهة الشاطئية الخلابة لجزيرة المرجان. يأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيعها اتفاقية مع شركة «اينفيفوريا ديفيلوبمنت»، لشراء مساحة من شاطئ الجزيرة.

وستعمل «اينفيفوريا ديفيلوبمنت» على تطوير فندق و300 مسكن فاخر ممهورة بتوقيع علامة «نوبو»، ليتمتع عشاق الفخامة بتجربة إقامة مثالية إضافة إلى وسائل الراحة ومرافق الاستجمام المميزة. وسيتربع المشروع الضخم على مساحة 70 ألف متر مربع، وسيتضمن مرفقاً صحياً وسبا مع مسبح. أما مطعم «نوبو»، فسيقدم للذواقة تجارب تناول طعام ملهمة عبر قائمة مأكولات يابانية بلمسة معاصرة.

ويعدّ فندق «نوبو جزيرة المرجان» ثاني منشأة فندقية لعلامة «نوبو» في الإمارات، وهو الإضافة الأحدث لمحفظة متنامية من وجهات الضيافة الشاطئية الفاخرة التي تستقبل زوار رأس الخيمة القادمين من مختلف أنحاء العالم في قلب جزيرة المرجان، وسيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز نمو قطاع الضيافة المزدهر في الإمارة، ويدعم توجهات حكومة رأس الخيمة بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً سياحياً عالمياً.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: تمثل إضافة علامة «نوبو» الفندقية المرموقة إلى باقة فنادق جزيرة المرجان، إيذاناً بانضمام رأس الخيمة إلى نخبة مختارة من المدن العالمية التي ستوفر لزوارها تجارب إقامة تحتفي بالبساطة اليابانية والضيافة الاستثنائية وتنوع المأكولات الراقية الذي تشتهر به العلامة. وسيتفرد فندق «نوبو جزيرة المرجان» بموقع مميز في قلب جزيرتنا الرئيسية، ونثق أنه سيسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهةً رائدة تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين. وسنواصل إبرام الشراكات العالمية مع أبرز الأسماء على غرار «اينفيفوريا ديفيلوبمنت»، لتطوير مشاريع مميزة ترتقي بمكانة الإمارة في قطاعات الترفيه وأنماط الحياة.

وقال يفجيني ياكوبوفسكي، مدير عام «اينفيفوريا ديفيلوبمنت»: نركز على مشاريع تطوير المنشآت الراقية، ويسعدنا الدخول في شراكة مع إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة والأسرع نمواً في مجال الضيافة الفاخرة انطلاقاً من جزيرة المرجان. ونثق بأن شراكتنا مع «نوبو» ستمكننا من تشييد منشأة ضيافة عالمية تضمن للضيوف تجارب إقامة تتخطى التوقعات مع خدمة استثنائية ومرافق راقية تجسد رؤيتنا مع محافظتها على طابع علامة «نوبو» التي تجمع بين البساطة وحلول التصميم العملية والأناقة الساحرة.

وقال تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة «نوبو للضيافة»: ما زلنا نواصل توسعنا داخل الإمارات، ووصولنا إلى رأس الخيمة ينسجم كلياً مع رؤى علامتنا التجارية واستراتيجياتها. وتمثل جزيرة المرجان بإطلالاتها المذهلة المكان المثالي الذي يتيح لنا تقديم تجارب الضيافة الحصرية والأصيلة من «نوبو» انطلاقاً من وجهة راقية تضمن للضيوف الاستمتاع بمرافق تتخطى توقعاتهم. ونحن فخورون بشراكتنا مع «اينفيفوريا ديفيلوبمنت» ونتطلع لاستقبال زوارنا من سكان رأس الخيمة وضيوفها في «نوبو جزيرة المرجان».

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