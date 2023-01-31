جمارك دبي تكرم شركات المشغل الاقتصادي والفائزين في تحدي البيرق

المصدر: دبي - البيان

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توجت جمارك دبي نجاح فعاليات أسبوع الجمارك السادس 2023 بحفل اختتامي نظمته الدائرة لتكريم المشاركين في الأسبوع والفائزين والمتميزين في المشاريع والمبادرات الجمركية، حيث بدأ الحفل بعرض فيديو عن الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الأسبوع، ثم ألقى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كلمة ختامية عبر فيها عن التقدير الكبير لجهود المشاركين في تنظيم الفعاليات وشكرهم على ما قدموه من جهد وعمل لإنجاح أسبوع الجمارك.

وهنأ الشركات المتميزة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وأكد حرص الدائرة على تطوير الخدمات المقدمة لهم لدعم النمو في تجارة دبي الخارجية تنفيذاً لأهداف الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

وقال: الفعاليات التي نظمتها الإدارات والمراكز الجمركية امتازت بتنوعها لتشمل العملاء والشركاء والموظفين وكافة فئات المجتمع محققةً لأهداف أسبوع الجمارك، بالعمل على توعية الجمهور وترسيخ الدور الحيوي للجمارك في حماية المجتمع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات.

وأضاف: شهدنا اهتماماً كبيراً بفعاليات الأسبوع تمثل في مشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر وإدارات الجمارك المحلية في حفل الافتتاح، وتميّز منتدى اليوم العالمي للجمارك بمشاركة كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، حيث وجه كلمة إلى المنتدى أشاد فيها بتطور العمل الجمركي بدولة الإمارات وبالدور الحيوي في تطوير التجارة العالمية، كما امتاز المنتدى بالحوار الهادف حول دور الشباب في تطوير العمل الجمركي. وقد قامت الإدارات والمراكز الجمركية بتنظيم العديد من الفعاليات الموجهة للشركاء والعملاء وكافة فئات المجتمع بهدف توسيع مشاركة الجمهور معنا في جهودنا لتطوير الأداء، وتم تخصيص عدة فعاليات لمخاطبة الشباب والأجيال الجديدة وتعريفهم بدور الجمارك، حيث بلغ عدد الفعاليات التي تم تنظيمها خلال أسبوع جمارك دبي السادس 23 فعالية، تميزت بالنجاح والمشاركة الفاعلة من الشركاء والعملاء والموظفين.

وشهد الحفل تكريم أفضل الشركات في المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر لأعضائه تسهيلات جمركية وتجارية متميزة، كما تم تكريم الفائزين في جائزة تحدي البيرق، حيث تعمل الجائرة على تطوير قدرات المفتشين الجمركيين، كما تم تكريم فريق العمل الذي أنجز أفضل ضبطية جمركية بالإضافة إلى تكريم الإدارات الجمركية المشاركة والفائزة في تنظيم الفعاليات.

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