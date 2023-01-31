«مقر عملاء جلف كرافت» يحفل بمرور عام على افتتاحه

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي شركة «جلف كرافت» بالذكرى السنوية الأولى لتدشين «مقر عملاء جلف كرافت» العصري في دبي. وعمدت الشركة إلى افتتاح المقر في يناير 2022 لمواكبة النمو ومعدلات الطلب المرتفعة التي يشهدها قطاع صناعة القوارب واليخوت، وتزويد العملاء من المشترين وعشاق اليخوت تجربة تفاعلية فاخرة.

ويحتفي المقر بتصميم مثالي يعكس حرص الشركة على تزويد عملائها الإقليميين والدوليين تجارب حصرية تتخطى توقعاتهم، بينما يتزايدون بوتيرة متسارعة منذ افتتاحه قبل عام من اليوم.

وفي ظل تنامي حضور الإمارات على صعيد قطاع صناعة اليخوت العالمي، أصبحت دبي خصوصاً مركزاً رئيساً لسياحة اليخوت الفاخرة. وفي ضوء ذلك، حرصت «جلف كرافت» على تدشين مقر جديد لها في ميناء راشد، الميناء الرئيس في الإمارة. ويتيح الموقع المثالي للمقر لعملاء الشركة المحليين والدوليين الاستمتاع بتجربة سلسة وعملية وسط أجواء تحتفي بالفخامة والأناقة المطلقة.

ويتزامن احتفاء «مقر عملاء جلف كرافت» بمرور عام على تأسيسه بالإعلان عن بيع اليخت «ماجستي 140»، ثالث أكبر يخت يحمل علامة «جلف كرافت» من مجموعة يخوت ماجستي الفاخرة.

ويتكون اليخت الفاخر من 3 طوابق ويبلغ طوله 43 متراً، ويمثل تحفة فنية صممها استوديو تصميم شركة «جلف كرافت» بالتعاون مع استوديو كريستيانو جاتو ديزاين، ليرسي بذلك تعريفاً جديداً لتجربة اليخوت ولا سيما على صعيد المساحة ومزايا الترفيه المتوافرة على متنه. ويتألف اليخت من خمس غرف فاخرة يمكن زيادتها إلى ست، ليجسد مستويات جديدة من الفخامة. ويتفرد اليخت أيضاً بتصميم شرفاته المتميزة والتي تفتح بلمسة واحدة، ومساحات متعددة مخصصة للاستمتاع بأشعة الشمس. ومن المقرر أن يبحر اليخت الجديد في البحر الأبيض المتوسط في الصيف وفي منطقة البحر الكاريبي في فصل الشتاء.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: كرّسنا أكثر من أربعين عاماً جهودنا لترسيخ مكانة شركة «جلف كرافت» في قطاع صناعة اليخوت محلياً وإقليمياً. وبادرنا إلى دعم توجه دولة الإمارات في التركيز على الصناعات التحويلية، آخذين على عاتقنا مواصلة البناء على هذا الإرث بدعم الاستراتيجية الصناعية «مشروع 300 مليار». ولأننا مصنِّع عالمي رائد لليخوت والقوارب الفاخرة، نواصل تزويد عشاق الإبحار في جميع أنحاء العالم تصاميم فائقة الجودة ترتقي بجودة أساليب الحياة البحرية المعاصرة. ولا شك في أن تدشين مقر العملاء أتاح لنا فرصة مثالية لتعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً لقطاع اليخوت، وتقديم تجارب مخصصة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا الكرام عبر تصميم اليخوت المتميزة وصنعها.

وعلاوة على تزويد العملاء تجربة افتراضية غامرة تتيح لهم استكشاف محفظة «جلف كرافت» من القوارب الفاخرة، سيتسنى لزوار «مقر عملاء جلف كرافت» أيضاً الاطلاع على اللمسات النهائية والتصاميم الداخلية الفاخرة في كل يخت. ويجسد المقر أيضاً منصة للتفاعل مع مجتمع اليخوت الأوسع، مثل جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ومركزاً تعليمياً للطلاب بتعاون الشركة مع معهد دبي للتصميم والابتكار.

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