أرديان للاستثمار تتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتبها في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أرديان للاستثمارات الخاصة افتتاح مكاتبها في أبوظبي. ويرسخ الافتتاح التزام الشركة القوي تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما يؤكد دورها في رسم خارطة الاستثمارات بين أوروبا والإمارات.

حضر حفل الافتتاح برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وخلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وحمد الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، إلى جانب ضيوف وشخصيات رفيعة المستوى.

وستوفر أرديان خدماتها الاستثمارية لقاعدة عملائها الكبيرة من المستثمرين المحليين والإقليميين في أبوظبي، كما ستعمل على تعزيز نمو الشركات التابعة لها في المنطقة. ويدعم الافتتاح طموح أرديان المتمثل بتزويد العملاء بحضور محلي مدروس استجابةً لطلب المستثمرين المتزايد. وسوف تعمل أرديان عن كثب مع شركائها المحليين لتبادل المعرفة وتوطيد العلاقات، وتطوير محافظ متنوعة عالمياً متميزة في مجال الاستثمارات الخاصة.

ويرأس فريق العمل في أبوظبي فرانسوا توازي، رئيس مجلس إدارة أرديان في أبوظبي، ويضم الفريق ممثلين عن فرق أرديان للاستثمار ومختصي عمليات خدمة العملاء في المنطقة. وقالت دومينيك سينيكيي، رئيسة شركة أرديان: يعد التعاون الوثيق مع شركائنا حول العالم أحد الأُسس التي تقوم عليها الشركة. ويمثل افتتاح مكاتبنا الجديدة في الإمارات مساراً طبيعياً لدعم استراتيجية الشركة الطامحة إلى تحقيق النمو والتوسع على المستوى العالمي. ويهدف تواجدنا المحلي إلى ترسيخ التزامنا بتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة. ونحن نتطلع إلى تكاتف جهودنا مع شركائنا المحليين والاستفادة من فرص نمو جديدة في المنطقة.

وقال فرانسوا عيسى توازي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة أرديان في أبوظبي: تطمح أرديان من خلال مكاتبها الجديدة إلى تعزيز دورها كشريك مفضل للمؤسسات المالية في منطقة الخليج. حيث يمثل النهج الذي رسمته الإمارات من خلال التميز والابتكار وتحقيق التطور أحد أسس شركة أرديان تماشياً مع محاور رؤية (نحن الإمارات 2031) ودعماً لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وتعمل أرديان في الإمارات والمنطقة منذ أكثر من عقدين، ويبلغ حجم الأصول تحت الإدارة 25 مليار دولار لما يتجاوز 60 مستثمراً إضافة إلى 8 مليارات دولار من رؤوس أموال في مختلف أسواق المنطقة. ومع افتتاح المكتب الجديد، يصبح عدد مكاتب أرديان 16 عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز