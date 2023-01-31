«إمباور» تعقد أول اجتماعات 2023 مع الاستشاريين لشرح أنظمتها الجديدة لتبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

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اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مؤخراً، مع الاستشاريين بهدف عرض تقنياتها المستخدمة في الإدارة والإنتاج والتوزيع ومناقشة كيفية تطبيق أنظمتها الحديثة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها تبريد المناطق لجمهور المتعاملين.

وعرضت القيادات المهنية في «إمباور» خلال الاجتماع، نموذج عمل مستداماً طورته المؤسسة بخبرات وطنية وعالمية، وناقشت مع الاستشاريين العديد من الأفكار والتحديات والفرص التي اختبرتها واستكشفتها المؤسسة طيلة الأعوام الماضية والاستحقاقات التي واجهتها عند خططها الاستباقية في الاستثمار بالتقنيات الحديثة لضمان بناء منظومة كاملة وسلسلة متكاملة وموثوقة ومستدامة في كل مراحل تبريد المناطق وصولاً إلى تقديم خدمات بمعايير تفوق نظيرتها العالمية.

جولة ميدانية

واختتمت إمباور اجتماعها بجولة ميدانية مع الاستشاريين شملت محطة تبريد مدينة دبي الطبية، لاطلاعهم على واحدة من قصص نجاحها غير المسبوقة في تأمين خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة مستدامة بمكاسب اقتصادية واجتماعية ومناخية تتناغم مع توجهات الدولة والمدينة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن المعرفة هي الثروة الحقيقية في كل مجالات الحياة والمعرفة التي حصدتها المؤسسة وخبراتها المتراكمة ليست حكراً عليها، وهي متاحة لجميع العاملين في القطاع انطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية والمجتمعية تجاه وطننا وتجاه مدينتنا وتجاه شركائنا الاستراتيجيين في هذه الصناعة الاستراتيجية والحيوية ورغبتنا بالعمل مع الجميع لبلوغ أعلى مستويات الجودة وأفضل الممارسات في إدارتها وتقديمها وتطوير رؤى جديدة لصناعة تبريد المناطق وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية ومناخية مهمة.

وأضاف: ملتزمون بالبحث والتطوير في كل ما يتصل بعمليات تبريد المناطق؛ ولا ندخر جهداً أو وقتاً في توظيف الابتكارات المعاصرة بغية المساهمة الفاعلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فضلاً عن مواصلة تقديم خدمات بجودة مرموقة للمتعاملين من السكان أو المطورين وملاّك المنشآت.

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