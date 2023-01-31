مجلس سيدات أعمال دبي يختتم المرحلة الثانية من برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي

المصدر: دبي - البيان

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أنجز برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي، الذي أطلقه مجلس سيدات أعمال دبي بالتعاون مع شركة «نيو ماتريكس» العالمية وشركة «ريتش ديجيتال وركس»، المرحلة التدريبية الثانية من البرنامج المؤلف من أربع مراحل، وذلك وسط مشاركة 35 من أعضاء المجلس المشاركين في الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي للمجلس.

ويركز برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي، الذي يتألف من سلسلة من الورش التدريبية التفاعلية، على توفير تدريب متخصص يتناول تلبية الاحتياجات الفعلية لأعضاء المجلس على امتداد ستة أسابيع، ويوفر حلولاً للتحديات التي حددوها خلال مشاركتهم في الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي.

وأنهى البرنامج المرحلتين الأولى والثانية بنجاح وزخم شديدين، وهما المرحلتان اللتان تركزان على إطلاق المشروع وإدارته، حيث بلغ عدد الورش التدريبية التي نظمت حتى الآن 7 ورش. ويستكمل البرنامج المرحلتين المتبقيتين وهما تنمية المشروع وتعزيز التواجد الرقمي والذكي للشركات قبل اختتام البرنامج في منتصف فبراير المقبل.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إن برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي هو أحد الحلول المبتكرة لمساعدة المشاركين على مواجهة التحديات في سوق العمل والتغلب عليها، وسد الفجوات القائمة بين مهاراتهم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدة إن البرنامج سيزود المشاركين بخبرات أساسية تجعلهم أكثر قدرة على قراءة السوق، والتخطيط لمشاريعهم، وتطوير مهاراتهم، وتنمية أعمالهم.

وأكدت حرص المجلس على توفير منظومة تدريبية متطورة وحديثة تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية الحكومية، والمتطلبات المتغيرة في بيئة الأعمال، مشددة على أن المجلس ملتزم من خلال هذا البرنامج المتطور بالارتقاء بمهارات وخبرات وتنافسية الأعضاء، ودعم سيدات ورائدات الأعمال في مسيرتهن المهنية.

ويغطي التدريب مواضيع متنوعة تشمل تحديد الجمهور المستهدف والاستحواذ على عملاء جدد، وتخطيط رحلة العملاء وأنواعها، وكيفية هيكلتها لإحداث التأثير المطلوب، كيفية تكوين الأفكار، وتطوير وتنمية الأعمال. كما يتناول الطريقة الأمثل للاستفادة من الموارد المالية وتحقيق إيرادات أعلى بكلفة أقل، والتسويق وأنماط التفاوض والإقناع، وتصميم تجارب العملاء والمحافظة عليهم، وكيفية وضع نموذج للحوكمة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والمحافظة على النمو والتوسع، وكيفية تقييم الشراكات والاستفادة منها لخلق القيمة، ومنهجيات القيادة، وتطوير إجراءات اتخاذ القرار، وأهمية تطوير وتأسيس تواجد رقمي من خلال إدارة وتنظيم المواقع الإلكترونية والاعتماد على التسويق الرقمي.

وتبرز أهمية البرنامج في أنه يعزز من فرص حصول المشاركين على الدعم الذي يحتاجونه بالتحديد مثل التمويل أو المهارات أو الخبرات بالإضافة إلى علاقات الأعمال، والتدرب والتأقلم مع الحلول التقنية الملائمة لخدماتك ومنتجاتك. ويشرف على البرنامج مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالاتهم التابعين لشركة «نيو ماتريكس» من شركائهم بالإضافة إلى شركة «ريتش ديجيتال وركس» التي ستركز على جانب التواجد الرقمي للشركات.

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