مدينة "إكسبو دبي" تطلق نسخة جديدة من "لايف للابتكار"

المصدر: البيان

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بالتزامن مع الإعلان عن "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج إكسبو لايف للابتكار الذي بدأ مع إكسبو 2020 دبي.

ويدعو البرنامج في دورته السادسة رواد الأعمال والابتكار من جميع أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتهم ومبادراتهم ذات الصلة بالمناخ والاستدامة والتي يمكن مشاركتها وتكرارها أو توسيع نطاقها لتحقيق تأثير إيجابي واسع في العالم. وباستمرار برنامج إكسبو لايف للابتكار ضمن مدينة إكسبو دبي، تؤكد المدينة التزامها بإرث إكسبو 2020 دبي ومتابعة السعي نحو الاستدامة وتحقيق أثر محلي وعالمي إيجابي.

وقال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف: "لقد كان لبرنامج إكسبو لايف للابتكار على مدار 10 سنوات منذ انطلاقه تأثير كبير وملموس على الناس وكوكب الأرض، وتهدف النسخة السادسة منه لتحفيز الإبداع ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ وذلك في العام الذي ستستضيف فيه مدينة إكسبو دبي – مدينة المستقبل المستدامة – مؤتمر الإمارات للمناخ (كوب 28) وتمضي في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني".

وأضاف كيرز: "نتطلع للترحيب بحلول البيئة والاستدامة من جميع أنحاء العالم في هذه الجولة الجديدة من البرنامج والتي تجسد المسؤولية الجماعية والروح المبتكرة اللازمة لتحقيق أهدافنا المناخية في وقت تتجدد الحاجة فيه لتعزيز التعاون ودعم الابتكار للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية".

ستحصل المشاريع المختارة على التمويل بالإضافة إلى التوجيه والدعم وإتاحة فرص الشراكة، مما يوفر منصة مثالية لتحفيز ريادة الأعمال وإبراز أهداف مدينة إكسبو دبي في تعزيز التعاون والابتكار لدفع التقدم البشري.

يمكن تقديم الطلبات عبر www.expocitydubai.com/en/expolive من 1 فبراير حتى 17 مارس، كما سيتم دعوة المرشحين المختارين لتقديم مشاريعهم في حدث مباشر في دبي في أبريل، والإعلان عن الفائزين في مايو.

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