الإمارات في فبراير… 28 يوماً من الفعاليات والأحداث العالمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتحول الإمارات خلال شهر فبراير المقبل إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي عبر استضافة مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتعد الإمارات مركزا عالميا لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، واعتبارا من يوم غد الأربعاء وطوال شهر فبراير 2023 ستشهد الدولة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

-الإمارات تبتكر

يركز شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2023" هذا العام على محور الاستدامة، ضمن الفعاليات والأنشطة التي يشهدها طوال شهر فبراير بمشاركة الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، العام 2023 عام الاستدامة.

وتتميز الدورة الحالية باحتضان مشاركات عالمية، لأول مرة منذ إطلاقه، ما يعد إضافة نوعية لفعاليات هذا الحدث الوطني، وتأكيداً لما يتمتع به من سمعة عالمية، بين أفضل مهرجانات الابتكار في العالم.

-قمة الحكومات

تعقد القمة العالمية للحكومات 2023 في الفترة من 13 - 15 فبراير المقبل تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، وستجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

وتشكل القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي سنويا المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، وتركز القمة على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، حيث ساهمت منذ انطلاقها في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

-"الدفاع الدولي"

تنطلق في 19 فبراير المقبل فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2023 الذي يعقد في أبوظبي بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر قبيل انطلاق معرضي "أيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023" اللذين يقامان في الفترة من 20 إلى 24 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويوفران منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمياً رفيع المستوى لاستعراض أحدث تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

- قمة المرأة

تستضيف دولة الإمارات يومي 21 و22 فبراير المقبل في أبوظبي «القمة العالمية للمرأة 2023» تحت عنوان: «دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار».

وتمثل القمة التزاماً أدبياً وأخلاقياً على مستوى دول العالم، لتبني استراتيجيات جديدة وطرح أفكار وحلول أكثر شمولية، من شأنها معالجة المشكلات التي تعيق تقدم المرأة والاضطلاع بدورها الجوهري في مسيرة التنمية المستدامة، وتجمع قدراتها الفائقة على تعزيز السلام والأمن في العالم وتحقيق ما تصبو إليه المجتمعات كافة من رفاه ورخاء وازدهار.

- جلفود

تنعقد الدورة الـ 28 من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 20 ولغاية 24 فبراير 2023، حيث تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم في دبي لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها مع زيادة مساحة المعرض بما لا يقل عن 30% من المساحة الإجمالية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم تأكيد مشاركة ما يزيد عن 5 آلاف جهة عارضة، ومنها 1,500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية.

-فعاليات ثقافية

تشهد دبي انعقاد فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 من شهر فبراير المقبل، التي تتضمن أكثر من 300 جلسة وورشة ضمن برنامج حافل بالمتعة والتشويق.

من جهتها تنظم إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة خلال الفترة من 20-27 فبراير المقبل الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي يهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الخليجية المبتكرة والمتميزة، وتعزيز تواصل المسرح بالجمهور، ونشر الوعي المسرحي، دعم وتشجيع الفرق والجمعيات المسرحية واكتشاف المواهب.

بدورها أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أن الدورة الـ15 من بينالي الشارقة، التي تعقد خلال شهر فبراير المقبل تحت عنوان “التاريخ حاضراً” ستشهد مشاركة 30 تكليفاً فنياً رئيسياً لفنانين من جميع أنحاء العالم في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون في الشارقة.

-أحداث رياضية

تستضيف الإمارات أحداث رياضية بارزة خلال شهر فبراير المقبل منها بطولة " مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس" من 5 إلى 12 فبراير ، والدورة الخامسة من "طواف الإمارات" خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير، وماراثون دبي الذي ينطلق في 12 فبراير ويستقبل المشاركين من جميع أنحاء العالم للمنافسة والجري بالقرب من برج العرب، وبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تقام في الفترة من 19 فبراير وحتى 4 مارس المقبلين في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ومنافسات وفعاليات بطولة كأس مانشستر أبوظبي للناشئين المقررة بمدينة زايد الرياضية يومي 18 و19 فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز