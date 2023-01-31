لينكدإن: العاملون في الإمارات يشعرون بالثقة حيال حياتهم المهنية وزيادة الرواتب

المصدر: البيان

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كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، أن غالبية العاملين في دولة الإمارات يشعرون بالثقة حيال حياتهم المهنية وواثقون حيال طلب زيادة الرواتب، في مؤشر على عدم تأثرهم بالتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأظهرت الدراسة أنه، وبالرغم من تباطؤ مستويات التوظيف بمقدار 10.1% خلال شهر ديسمبر من العام 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، إلا أن 74% من الموظفين واثقون في الحصول على وظيفة جديدة، بينما أعرب 10% فقط منهم عن عدم شعورهم بالثقة حيال الموضوع نفسه.

وبالصدفة فإن النسب المئوية نفسها ظهرت حين سئل المهنيون عن وظائفهم الحالية، حيث أوضحت البيانات أن 74% من المهنيين في الإمارات لديهم مستويات عالية من الثقة في التقدم الوظيفي والبحث عن فرص جديدة، ومن جانب آخر قال سبعة من أصل 10 من المشاركين في الاستطلاع أنهم يشعرون بالثقة حيال طلب زيادة في الراتب.

وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من ثقة الموظفين في استمرار تقدمهم في أدوارهم الحالية فإن 77% منهم يفكرون في تغيير وظائفهم خلال عام 2023. وتبين أن أهم ثلاثة أسباب تدفع الموظفين لتغيير وظائفهم هي الزيادة في الراتب (37%)، والرغبة في الموازنة بين الحياة الاجتماعية والعملية (34%)، وثقة المستجيبين في قدرتهم على الحصول على فرص أفضل (31%).

العمل المرن عامل أساسي في قرارات التنقل الوظيفي

واستنتجت الدراسة أنه بالرغم من شعور عدد كبير من الموظفين بالثقة حيال مستقبلهم المهني، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي وتفضيل لخيارات العمل المرن.

وقال 72% من الموظفين أنه في حال عُرضت عليهم وظيفة جديدة أو ترقية الى منصب أعلى يتطلب منهم العمل من المكتب في كل الأوقات، فإنهم سوف يرفضون هذه الفرصة لصالح فرص أخرى توفر خيارات العمل المرن أو العمل عن بعد.

عدم الشعور بالرضا الوظيفي يدفع "جيل الألفية" للبحث عن فرص عمل جديدة في 2023

يبدي "جيل الألفية" رغبة متنامية في تغيير وظائفهم، حيث أعرب المشاركون منهم عن نيتهم البحث عن فرص جديدة وإجراء مقابلات عمل وعن ثقتهم في قدرتهم على الحصول على وظائف أفضل خلال العام 2023، وذلك بنسبة 15% أكثر من زملائهم الأصغر عمراً من جيل زد (Generation Z).

ومن الممكن إسناد هذه الرغبة إلى عدة عوامل منها أن 81% من المشاركين في الاستبيان من جيل الألفية يشعرون أن الجهات التي يعملون بها لا تهتم بهم، وتعد هذه النسبة أكثر بـ25% من "جيل زد" ممن يشاركونهم نفس الشعور. كما يشعر 46%[4] من "جيل الألفية" بعدم التقدير وقلة الشغف تجاه وظائفهم الحالية (65% ، إضافةً لكون العائد المادي الحالي لا يبرر - من وجهة نظرهم - بذل مجهود أكبر حيال الالتزام الوظيفي (71% ).

التحديات الاقتصادية تثني "جيل زد" عن السعي نحو فرص جديدة

وجدت الدراسة أن "جيل زد" أقل التزاماً تجاه أدوارهم الحالية بنحو 6% عن الجيل السابق وذلك بسبب إعطائهم الأولوية لالتزامات خارجية أخرى، ومن المرجح أن السبب في ذلك هو اعتقاد لدى هذا الجيل (بزيادة 7% عن الجيل السابق) أن جهات العمل لم تواجه التقلبات الاقتصادية بصورة فعّالة مما أدى الى زيادة المخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي.

وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة:

"بالرغم من التقلبات الاقتصادية وانخفاض نسب التوظيف حول العالم، إلا أن عددا كبيرا من المهنيين لا يزالون يبحثون عن النمو والتطور داخل شركاتهم الحالية أو حتى تغيير وظائفهم خلال العام 2023، وذلك رغبةً في الحصول على أجور أعلى تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً."

وأضاف قائلًا: "من الواضح أن القوى العاملة باتت مدركة لقيمتها في سوق العمل وهي الآن في طور قيادة حياتها المهنية للأفضل عن طريق تنمية مهاراتها. كذلك نرى الأثر الذي تركته جائحة كوفيد-19 والتي حفزت إصرار الموظفين وصمودهم أمام العقبات الاقتصادية حيث يتجسد ذلك في إيمانهم بقدرتهم على مواجهة تحديات السنة الحالية".

نصائح لينكدإن لكيفية الاستثمار في حياتك المهنية خلال العام 2023:

-قم ببناء صفحة مميزة على لينكدإن: ساعد مدراء التوظيف في تمييزك بسهولة من خلال تحديث كافة المعلومات على ملفك الشخصي. على سبيل المثال فإن أعضاء لينكدإن الذين يضعون صورة على صفحتهم يتم فتح ملفاتهم أكثر بمقدار 21 مرة ويتلقون طلبات تواصل تسع مرات زيادة عن الذين ليس لديهم صورة. تأكد أيضا من إضافة ملخص لخبرتك وإبراز مهاراتك، كما يمكنك إعلام مدراء التوظيف والأشخاص في شبكتك أنك تبحث عن عمل عن طريق تفعيل خاصية البحث عن عمل

-ابحث عن الوظائف الأكثر طلبًا: تظهر بيانات لينكدإن أسرع الوظائف نمواً في قطاعات معينة مثل المبيعات والتكنولوجيا والعقارات. إذا كنت تبحث عن وظيفة فمن المهم جداً تحديد القطاع الأفضل بالنسبة لك.

- تأكد من جاهزيتك لإجراء مقابلات العمل: تبحث جهات العمل عن أفضل الموظفين لذلك قبل أن تبدأ التقديم لوظيفة قم بالتفكير في رغبتك في هذه الوظيفة وكيف يمكنك إبراز ذلك، ولماذا قد ترغب هذه الجهة في توظيفك. يمكنك فعل ذلك من خلال أدوات تساعدك على التجهيز لإجراء المقابلة مثل أداة التحضير للمقابلات من لينكدإن.

-استثمر في نفسك: الدورات التعليمية المتاحة على الإنترنت تساعد على تعلم مهارات جديدة أو تجديد معرفتك بمهاراتك الحالية. من المهم جداً للباحثين عن وظائف أن يلموا بالمهارات الأكثر طلبًا والمهارات التي يمكن البناء عليها أو التي تحتاج للتعلم. تعتمد ما تزيد عن 40% من الشركات عالميًا على المهارات في تحديد المرشحين لوظائفها، لذلك قم بالتفكير في أكثر 5 مهارات ذات صلة بالوظيفة التي تبحث عنها وقم بإضافتها إلى ملفك الشخصي. يتيح لينكدإن للتعلم ما يزيد عن 18,000 دورة تعليمية لكافة الأعضاء الراغبين في تطوير مهاراتهم تشمل دورات متاحة مجانًا مثل كيفية بناء مهنة تحبها مهما اختلف القطاع وذلك لمساعدة الباحثين عن وظائف جديدة. قم بالاستفادة من عدة دورات تعليمية متاحة من خلال منصة لينكدإن لمساعدتك على تطوير مهاراتك مثل كيفية خلق انطباع أول جيد، وكيفية الحصول على وظيفة عن بعد، والحصول على وظيفة في شركة تؤمن بالتنوع. هذه الدورات متاحة مجانًا حتى 30 يونيو 2023.

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