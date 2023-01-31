«دبي للتسوق» يختتم 46 يوماً من التخفيضات والفعاليات المشوقة

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، بعدما قدمت مجموعة واسعة من الفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية، والتخفيضات المذهلة، والجوائز القيّمة، على مدار 46 يوماً.

ويعتبر «دبي للتسوق»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أطول مهرجان من نوعه على المستوى العالمي، وقد منح زواره ذكريات رائعة على مرّ الأجيال.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان، شاهد الآلاف من المواطنين والمقيمين والزوار الكثير من الفعاليات بما فيها عروض الدرون الضوئية والألعاب النارية المبهرة التي أضاءت سماء المدينة في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

كما استمتع جمهور المهرجان بالحفلات والعروض الحية المميزة للعديد من الفنانين الموهوبين في لا مير، وسيتي ووك، والسيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول، وجيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وبلوواترز، والخوانيج ووك.

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