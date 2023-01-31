نتائج استثنائية لأول مزاد لسندات الخزينة 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الإمارات، ممثلة في وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الأول لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام. وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.

وشهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 طلباً قوياً من قبل ستة البنوك الموزعين الأساسيين، وتم تسلّم عطاءات بقيمة 6.85 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات. وكان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ550 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ550 مليون درهم، وبمجمل 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.

وينعكس النجاح في الأسعار المتميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 10 نقاط أساس مدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس مدة 5 أعوام، وذلك بحسب مقياس سندات الخزانة الأمريكية المعمول بها. وتمت ممارسة إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

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