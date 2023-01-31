استمرار تحسّن ربحية بنوك الإمارات في 2023

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال ريتينجس» للتصنيف الائتماني أن يتواصل التحسّن في مستويات الربحية لدى بنوك الإمارات في 2023، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. كما توقعت في تقرير أن تواصل بنوك الإمارات في 2023 استفادتها من قوة واستقرار الاحتياطيات والمصدات الرأسمالية المتوافرة لديها، وكذلك من جودة ملفاتها التمويلية، كما فعلت في الأعوام السابقة.

وأوضح التقرير أن التراجع في مؤشرات جودة الأصول لدى بنوك الدولة في 2023 سيكون على الأرجح هامشياً. وفيما يخص النمو الاقتصادي، توقّع التقرير أن يكون مستقراً في 2023، وهو نفس ما توقعه التقرير لنمو القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية خلال العام الجديد.

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