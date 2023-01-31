تعاون بين «الإمارات للألمنيوم» و«مايكروسوفت» في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تعاونها مع مايكروسوفت الإمارات في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي واسع النطاق، بهدف اتباع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم، وتعزيز استدامة عمليات الحوسبة في الشركة.

ومايكروسوفت والإمارات العالمية للألمنيوم من أعضاء «شبكة رواد الثورة الصناعية الرابعة» التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والتي تهدف إلى تسريع دمج حلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل الشركتان معاً لتنفيذ برنامج التحول الرقمي لعمليات الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال التطبيقات الرقمية المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وبناء قاعدة ضخمة للبيانات.

وستستفيد الإمارات العالمية للألمنيوم ومايكروسوفت من الحوسبة السحابية الذكية لتسريع وتوسيع نطاق عمليات تطوير الحلول الرقمية الجديدة، ونقل ثلث البنية التحتية لخادم الإمارات العالمية للألمنيوم والتطبيقات الخاصة بها إلى سحابة مايكروسوفت أزور.

ومن خلال التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة باستمرار، ستمكّن سحابة مايكروسوفت الإمارات العالمية للألمنيوم من تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة. وتقدّر الإمارات العالمية للألمنيوم إجمالي خفض استهلاك الطاقة في عمليات الحوسبة بنسبة تصل إلى 65 % مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 80 %.

وقال عبد الناصر بن كلبان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: في إطار حرصنا على الابتكار والتطوير المستمر، نعمل حالياً على تحويل تجربة العمل لموظفينا من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات الشركة والتحول الرقمي، وبفضل تعاوننا مع مايكروسوفت سنتمكن من تسريع هذا التحول وتوسيع نطاقه لنكون قدوة في العمليات الرقمية لقطاع الألمنيوم والمنطقة بالكامل«.

وقال كارلو نظام، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الإمارات العالمية للألمنيوم: جمع إمكانات وتقنيات الإمارات العالمية للألمنيوم ومايكروسوفت معاً سيتيح لنا تطوير القدرات الرقمية المتقدمة واستخدام المنصة السحابية الأولى من نوعها في قطاع الألمنيوم.

وفي الوقت نفسه، سنحسن الاستدامة البيئية للبنية التحتية للحوسبة في الشركة مع الاستفادة من الأمن وسلاسة العمليات في أصولنا السحابية العامة والخاصة».

وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: يسرنا عقد هذه الشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم، بهدف تسريع تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في الشركة مع تحسين سحابة مايكروسوفت الخاصة بخدمات التصنيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز