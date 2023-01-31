مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.32 مليار، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 141.76 مليوناً، و532 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم، في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين، وثالثة في نخلة جميرا، بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 782 ألفاً.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليوناً في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليوناً في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخيران الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 39 مليوناً، وثالثة في الخليج التجاري، بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 128 مليوناً.

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