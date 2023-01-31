350 مشاركاً بـ«القمة العالمية للشحن 2023» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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انطلقت أمس أعمال «القمة العالمية للشحن 2023» التي تستضيفها «مطارات أبوظبي» و«الاتحاد للشحن» وتستمر حتى الغد بحضور أكثر من 350 مشاركاً من 35 دولة. وتحمل قمة هذا العام شعار «تبني الفرص والتحديات»، وترحب بوفود الزوار من شركات الطيران والمطارات ووكلاء الشحن الجوي ومطوري المشاريع ومزودي خدمات الطيران وخبراء القطاع، عبر منصة فريدة تتيح لهم تبادل المعرفة والأفكار واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الشحن الجوي ومناقشة تحدياته واقتراح الحلول الفعّالة.

وتقام دورة هذا العام حضورياً بعد انعقاد دورتين ناجحتين افتراضياً في 2021 و2022، وتشهد حضور نخبة من المتحدثين الدوليين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم الواسعة، إلى جانب استعراض أحدث مستجدات القطاع والرؤى والتوجهات التي ستمكّن الشركات من تكييف نماذج أعمالهم للازدهار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الكشف عن التغيرات خلال الفترة المقبلة وتحديد إذا ما ستكون دائمة أو مستمرة.

فرص واعدة

وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «في ظل ما يشهده قطاع الشحن الجوي من تطورات متسارعة، فإن القمة توفر لنا فرصاً واعدة وستمكّننا من إحداث تأثير إيجابي لتحقيق نقلة نوعية. كما أنّها تقدم المنصة المثالية لكافة الجهات المعنية للتواصل واستكشاف الفرص للإسهام في تسريع وتيرة نمو القطاع بصورة مستدامة. ومن جهة أخرى فإنه سيمكننا من صياغة حلول فعّالة تمكننا من التغلب على التحديات الراهنة التي تقف عائقاً أمام تحقيق تقدم متسارع، وتحفيز القطاع ودفع عجلة تطوره للازدهار. نتطلع قدماً نحو هذه القمة المهمة، والتي من خلالها سنتمكن من تحقيق أهدافنا بتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمحطة دولية للشحن الجوي».

وتعكس استضافة «مطارات أبوظبي» بالتعاون مع «الاتحاد للشحن» لنسخة هذا العام كراعٍ رسمي، التزامها نحو تطوير ودفع عجلة قطاع الشحن الجوي، حيث أعلنت إتمام عدد من المشاريع الرائدة، شملت ترقية وإعادة تأهيل قرية ومبنى الشحن بالتعاون مع«الاتحاد للشحن» و«الاتحاد لخدمات المطار»، حيث تمت ترقية هذه المرافق وإعادة إطلاقها ببنية تحتية متطورة، تشمل أبرزها مرافق التخزين المبردة الجديدة بمساحة تصل إلى 3000 متر مربع في مطار أبوظبي، أسهمت في مضاعفة قدرة سلسلة التبريد لمناولة الشحنات الجوية السريعة التأثر بالحرارة مثل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الصحية والطبية، إلى جانب منتجات علوم الحياة ودعم متطلبات الشحن اللوجستي.

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