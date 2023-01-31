الإمارات تحتفظ بصدارة انتشار الإنترنت ومواقع التواصل عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام الرابع على التوالي بصدارتها العالمية لمؤشري «انتشار شبكة الإنترنت بين إجمالي السكان» و«انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان»، وذلك وفقاً للنتائج التي تمخض عنها تقرير «الحالة الرقمية في 2023» الصادر عن منصة «هوتسوت» الكندية المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

كما احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بصدارتها العالمية لمؤشر «متوسط سرعة التنزيل من الإنترنت على الهواتف النقالة»، وفقاً لنتائج التقرير نفسه.

وتُصدر «هوتسوت» تقرير «الحالة الرقمية» بصفة سنوية لرصد أوضاع الرقمنة ومستويات انتشار تقنيات الاتصال الحديثة بمختلف أدواتها في كل دول العالم، على مدار العام السابق.

وأكد إصدار هذا العام من التقرير أن الإمارات تواصل على نحو مُطرد تقدمها الهائل في مجال الرقمنة من خلال صدارتها لدول العالم في ثلاثة مؤشرات.

ففي مؤشر «انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان»، بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد سكان الإمارات خلال العام الماضي 99 %، وهي النسبة نفسها التي حققتها وفقاً لتقرير العامين الماضيين، لتحافظ الإمارات بذلك على المركز الأول عالمياً الذي احتلته في الأعوام الثلاثة الماضية. واقتسمت الإمارات الصدارة هذا العام مع كل من أيرلندا، النرويج والمملكة العربية السعودية، حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين إجمالي عدد سكان في كل دولة من هذه الدول هذا العام 99 % أيضاً.

تفوق كاسح

وكما كان الحال في 2022، تصدرت الإمارات عالمياً في مؤشر «انتشار التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان» في 2023، وبتفوق كاسح أيضاً مثل العام الماضي، لتظل الصدارة العالمية في هذا المؤشر إماراتية للعام الرابع على التوالي.

وبلغت نسبة مستخدمي التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان في الإمارات هذا العام 105.5 %، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنسبة 92 %.

وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان الدولة هذا العام 10 ملايين مستخدم، وارتفع متوسط عدد منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها كل فرد في الدولة يتراوح عمره بين 16 و64 عاماً إلى 8.2 منصات في الشهر الواحد، بالمقارنة بـ7.8 منصات شهرياً في العام الماضي.

سرعة التنزيل

واحتفظت الإمارات هذا العام أيضاً، وللعام الثالث على التوالي، بالمركز الأول عالمياً على مؤشر «متوسط سرعة التنزيل من الإنترنت على الهواتف النقالة». وبلغت هذه السرعة في الإمارات 139.41 ميغابايت/‏‏ ثانية، بالمقارنة بـ136.42 ميغابايت/‏‏ ثانية العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3%، بالمقارنة بالعام الماضي.

وتفوقت الإمارات عالمياً أيضاً في المؤشر الفرعي الخاص بمتوسط سرعة التحميل إلى شبكة الإنترنت عبر الهاتف النقال، حيث بلغ هذا المتوسط لدى الدولة 21.60 ميغابايت/‏‏ ثانية، بالمقارنة بـ24.84 ميغابايت/‏‏ ثانية في العام الماضي، ولم تتجاوز مدة التأخير في وصول البيانات إلى وجهتها في الإمارات 20 مللي ثانية فقط.

ونالت الإمارات الصدارة العالمية أيضاً في مؤشر جديد أضافته «هوتسوت» هذا العام إلى تقريرها عن الحالة الرقمية للمرة الأولى، وهو نسبة اقتناء الساعات الذكية إلى إجمالي عدد السكان. وبلغت نسبة حائزي الساعات الذكية في الإمارات هذا العام 33.4 % من إجمالي عدد سكانها، فيما جاءت جمهورية التشيك في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة مقتنيي الساعات الذكية إلى إجمالي عدد سكانها 31.6 %.

منصات التواصل

وتضمن التقرير رصداً لمستويات استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لأغراض الدعاية في مختلف دول العالم. وأفاد التقرير بأن 52.8 % من سكان الإمارات يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي من أجل البحث عن علامات تجارية، بالمقارنة بـ48.8 % في العام الماضي، فيما يستخدمها 45.2 % من سكان الدولة في أنشطة العمل، بارتفاع كبير بالمقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه النسبة 28 %. وأظهرت نتائج التقرير أيضاً أن 27.2 % من سكان الإمارات يتّبعون الأشخاص المشهورين المؤثرين عبر هذه المنصات في مختلف أنماط حياتهم، بالمقارنة بـ24.8 % في العام الماضي.

وتصدرت الإمارات في نسبة الوصول للإعلانات التي يجري بثّها عبر ثلاث منصات للتواصل الاجتماعي، وهي «تيك توك»، «لينكد إن»، و«يوتيوب» إلى إجمالي سكان الدولة البالغ أعمارهم 18 عاماً فأكبر. ففيما يخص «تيك توك»، تقدمت الدولة إلى المركز الأول، بالمقارنة بالمركز الثاني الذي نالته العام الماضي، وبنسبة هائلة بلغت 105.2 %، بالمقارنة بـ81.3 % فقط في العام الماضي.

وفي الفئة نفسها أيضاً، تقدمت الإمارات إلى الصدارة في نسبة الوصول للإعلانات التي يجري بثّها عبر موقع «لينكد إن» الشبكي الشهير للتوظيف، بالمقارنة بالمركز الثالث عالمياً في العام الماضي. وقفزت نسبة الوصول للإعلانات التي يجري بثّها عبر «لينكد إن» بين سكان الإمارات البالغ أعمارهم 18 عاماً فأكبر إلى 84.3 % هذا العام، بالمقارنة بـ69 % العام الماضي.

وفيما يخص نسبة الوصول للإعلانات التي يجري بثّها عبر منصة «يوتيوب» إلى إجمالي سكان الدولة من هذه الفئة العمرية نفسها، فقد نالت الإمارات الصدارة العالمية، بالمقارنة بالمركز الخامس عالمياً في العام الماضي، وارتفعت هذه النسبة في الإمارات هذا العام إلى 98.7 %، بالمقارنة بـ93.4 % في العام الماضي.

200.9 %

وفيما يخص نسبة السكان المتصلين بشبكات الهواتف النقالة إلى إجمالي سكان الدولة، حلّت الإمارات في المركز الثاني عالمياً، بالمقارنة بالثالث عالمياً في العام الماضي، وسجلت الدولة ارتفاعاً هائلاً في هذه النسبة، حيث بلغت هذا العام 200.9% بالمقارنة بـ169.4% في العام الماضي.

ونالت الإمارات المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في نسبة حائزي العملات المُشفّرة إلى إجمالي عدد السكان، حيث بلغت النسبة في الإمارات 19.6%، وكانت الصدارة من نصيب تركيا بنسبة بلغت 27.1%.

نسبة انتشار شبكات التواصل بين السكان1الإمارات %105.52البحرين%98.73قطر%96.84بروناي 94.4 %5كوريا الجنوبية92 %6لبنان90.5 %7سلطنة عُمان %90.58هونغ كونغ %89.99هولندا%88.110جزر كايمان88 %

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