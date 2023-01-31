55 % قفزة أرباح «أبوظبي الإسلامي» إلى 3.6 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في عام 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليارات درهم، بنمو 55 % على أساس سنوي، وزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 49 فلساً للسهم الواحد ما يعادل 49 % من صافي الأرباح.

وسجل المصرف صافي ربح في الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 1.2 مليار درهم مقابل 728 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وتحسنت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2022 بنسبة 23 % لتصل إلى 6.835 مليارات درهم مقارنة بـ 5.56 مليارات درهم في 2021. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 43 % في الرسوم والعمولات، ونمو بنسبة 24 % في الدخل من مصادر التمويل إلى 4.151 مليارات درهم، نتيجة النمو في تمويل المتعاملين وارتفاع هوامش الربح.

إجمالي الأصول

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23 % على أساس سنوي ليصل إلى 169 مليار درهم، مدفوعًا بنمو 22 % في إجمالي التمويل و42 % في الاستثمارات.

وزادت ودائع المتعاملين بنسبة 26 % على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14 % في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة.

وحافظ المصرف على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.08 % بما يتضمن توزيعات الأرباح المقترحة للعام 2022.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف: «سجل مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2022 نتائج غير مسبوقة، وأسهمت في ذلك بشكل أساسي جهود فريق العمل والالتزام بتحقيق التميز في الخدمات، وقد استفدنا من مبادراتنا لتنويع مصادر الدخل والتوسع نحو قطاعات جديدة لتحقيق عائد على حقوق المساهمين وصل إلى 21.4 %. وقد أتاح ذلك لمجلس الإدارة تقديم توصية بتوزيع أرباح على الأسهم بقيمة 49 فلساً للسهم الواحد مقارنة بـ31 فلساً في عام 2021، وشهدنا أيضاً في الربع الرابع تعزيز حصتنا في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز