3.7 مليارات درهم أرباح «المشرق» 2022 بزيادة 39.2 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «بنك المشرق» نتائجه المالية السنوية عن عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 3.7 مليارات درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 4.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 39.2 % مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي.

وتحسنت الكفاءة إذ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 % في عام 2022 مقارنة مع 45.2 % في عام 2021.

وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على معدلات تعد من بين الأفضل في القطاع عند 39 %، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.1 % للعام 2022 لتصل إلى 113.8 مليار درهم.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 33.2 % في ديسمبر 2022، وتم تسجيل معدل كفاية رأس مال جيد للغاية عند 16 % (بعد توزيعات الأرباح الموصى بها)، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 13.7 % في ديسمبر 2022.

وشهدت القروض والسُّلف نمواً بنسبة 10.8 % خلال عام 2022 لتصل إلى 90.3 مليار درهم، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 79.4 % في نهاية ديسمبر 2022، وتم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 497 مليون درهم لعام 2022، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.6 % فقط من إجمالي القروض.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «شهد المشرق خلال العام الماضي العديد من التغييرات الاستراتيجية والتشغيلية المهمة والمؤثرة، والتي أثمرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 3.7 مليارات درهم إماراتي للسنة المالية بأكملها. وأنا أعتقد بأن هذا الإنجاز التاريخي الكبير هو دليل واضح على التزام وتفاني فريق المشرق بأكمله والذي قاد إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2 % هذا العام».

نمو كبير

وأضاف الغرير: «تمكنت جميع وحدات أعمالنا من تسجيل نمو كبير في عام 2022، إذ تأتي هذه النتائج المذهلة بالتوازي مع طرحنا لهوية علامتنا التجارية الجديدة «تحدَّ اليوم»، والتي تنطلق من إيماننا بضرورة مساعدة عملائنا على النجاح وتحقيق أهدافهم، ودعم موظفينا لتحقيق طموحاتهم».

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