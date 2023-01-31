«أستيكو»: توقع تسليم 47.5 ألف وحدة سكنية بدبي 2023

المصدر: دبي- البيان

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أظهر «تقرير القطاع العقاري في الإمارات» للربع الأخير من عام 2022، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، تسليم ما يقدر بنحو 31.000 وحدة سكنية في دبي خلال عام 2022، تتألف من 27.000 شقة و4000 فيلا. ويمثل ذلك معروضاً كبيراً ومتميزاً نظراً للتحديات الاقتصادية العالمية وانقطاع سلاسل التوريد. في الوقت نفسه، شهد القطاع التجاري مساحة مكاتب جديدة تبلغ حوالي 650.000 قدم مربع. وفي عام 2023، تتوقع أستيكو تسليم أكثر من 47.500 وحدة سكنية وحوالي 1.35 مليون قدم مربع من مساحة المكاتب.

وشهد عام 2022 إطلاق عدد كبير من المشاريع الناجحة والبارزة، والتي تسارعت في نهاية العام. واستمرت معدلات إيجار الشقق والفلل والمكاتب في الارتفاع في الربع الأخير 2022 مع تسجيل زيادات ربع سنوية قدرها 6% و5% و7% على التوالي. بينما ظل النمو السنوي للإيجارات في سوق الفلل مرتفعاً بنسبة 23%، في حين ارتفعت معدلات الإيجار في الشقق والمكاتب بنسبة 19%.

وبدأ عام 2022 بانطلاقة إيجابية مع اختتام معرض إكسبو 2020 دبي، وسجل عدداً كبيراً من عمليات إطلاق المشاريع الناجحة والبارزة، وهو اتجاه تسارع في نهاية العام ومن المتوقع أن يستمر خلال عام 2023. وتجسد هذه المشاريع الجديدة شعوراً متجدداً بالتفاؤل في سوق العقارات، مدعوماً في البداية بسوق ثانوية قوية الأداء ومحفزة أيضاً بزيادة نشاط المعاملات على الخريطة. وإضافة إلى الزيادة العامة في الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، شهد عام 2022 تحويل كمية غير محددة وكبيرة من المعروض الحالي والجديد إلى منازل للتأجير القصير الأجل، ويمكن أن يُعزى ذلك كنتيجة مباشرة للأداء القوي في قطاع الضيافة.

سوق أبوظبي

وشهد السوق السكني في أبوظبي تسليم حوالي 8500 وحدة سكنية في عام 2022، موزعة في مناطق مختلفة بما في ذلك جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات. وتم أيضاً إطلاق عدد من المشاريع الجديدة والمراحل الإضافية للمشاريع التي تم الإعلان عنها سابقاً في عام 2022، وتقع في جزر ياس والجبيل والريم والسعديات.

وحافظت معدلات إيجار الشقق على استقرار نسبي في نهاية عام 2022، وسجلت زيادات سنوية هامشية تتراوح بين 1% و2% في جميع أنحاء أبوظبي.

واستمرت الفلل ومنازل التاون هاوس في تحقيق مستويات قوية من الطلب. وبالتالي، ارتفع متوسط معدلات إيجار الفلل بنسبة 4% على مدار العام مع تسجيل بعض المشاريع نمواً مضاعفاً.

وتتوقع «أستيكو» أن يشهد 2023 طرح العديد من المشاريع الجديدة، وأن يظل الطلب إيجابياً على المشاريع التي لا تزال على الخريطة عالية الجودة وتتمتع بمواقع جيدة وبأسعار تنافسية.

المناطق الشمالية

وبدأ عام 2022 واعداً بزيادة محدودة في معدلات الإيجار في جميع أنحاء المناطق الشمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومع ذلك، تراجعت المعدلات قليلاً في الربع الأخير (بين 1% و 4%)، مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، ظلت التغيرات السنوية إيجابية بمعدل 5%.

وكانت معدلات الإيجار في البنايات الفاخرة في رأس الخيمة والفجيرة أكثر مرونة ولم تتغير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي الشارقة، سجلت أسعار مبيعات الشقق نمواً ربع سنوي وسنوي بنسبة 2% و7% في الربع الأخير 2022.

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