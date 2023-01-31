اثنان من أشهر مستثمري العالم يشاركان في منتدى الشارقة للاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة يومي 8 و9 فبراير المقبل في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، عن مشاركة اثنين من أشهر المستثمرين العالميين وأعضاء اللجنة التحكيمية للبرنامج التلفزيوني الشهير «تحدي الهوامير -Shark Tank»؛ الملياردير الأمريكي دايموند جون، سفير ريادة الأعمال العالمية في فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ورجل الأعمال الكندي، روبرت هيرجافيك، الذي شغل منصب مستشار الأمن السيبراني للحكومة الكندية، ونال عضوية فريق عمل غرفة التجارة الأمريكية للأمن السيبراني.

ويعرض كل من جون، وهيرجافيك، في المنتدى الذي ينظمه «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، خلاصات تجاربهما في ريادة الأعمال، وأبرز الاستراتيجيات التي اتخذاها للوصول إلى قمة النجاح في قيادة وتأسيس كبرى الشركات العالمية.

إذ بدأ جون مسيرته المهنية من قبو منزله، ليكون اليوم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FUBU، العلامة التجارية العالمية الرائدة في صناعة الأزياء بمبيعات تجاوزت 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تأسيس شركته الاستشارية الخاصة «مجموعة القرش»، التي تقدم استشارات لأكثر من 500 شركة عالمية، فيما بدأ هيرجافيك بائعاً للصحف ونادلاً في مطعم، ليصبح صاحب مجموعة «هيرجافيك» الشركة العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني وتقديم الحماية الشاملة لتقليل الهجمات السيبرانية، وخبيراً دولياً في الأمن السيبراني، والمنتج المنفذ لبرنامج «تحدي الهوامير -Shark Tank» الحاصل على خمس جوائز «إيمي».

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