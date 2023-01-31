«الشركة العالمية» تستثمر 1.4 مليار درهم في الاكتتاب الإضافي لطرح «أداني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، استثمارها مبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار) في شركة «أداني إنتربرايز»، الهندية القابضة العالمية المدرجة في البورصة والعضو في مجموعة «أداني»، وذلك من خلال الشركة التابعة لها «جرين ترانزميشن إنفيستمنت هولدينج». ويأتي الاستثمار الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا ودوليًا، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في عام 2023.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: اهتمامنا بمجموعة أداني يأتي من منطلق ثقتنا وإيماننا بأساسيات شركة «أداني إنتربرايز»، حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل وقيمة مضافة لمساهمينا.

وهذه هي الصفقة الاستثمارية الثانية التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة أداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليارات درهم (2 مليار دولار) في 3 شركات تابعة لمجموعة أداني تركز على الطاقة النظيفة والبيئة، بما في ذلك «أداني جرين إنرجي» و«أداني ترانزمشن» و«أداني انتيربرايز»، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الهند الوطنية.

وتواصل الشركة العالمية القابضة (IHC) التطلع إلى الأمام هذا العام. وقال شعيب: نراقب الأسواق العالمية عن كثب بحثًا عن آفاق جديدة، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص خارج سوقنا التقليدي في 2023. وتهدف العالمية القابضة إلى زيادة استحواذها العالمي بنسبة 70% في 2023، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.

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