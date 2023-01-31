19 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات أمس وربح رأسماله السوقي ما يناهز 19 مليار درهم، وسط سيولة كبيرة جاوزت 2.1 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.71% إلى 9730.05 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.66% ليقفل عند 9802.02 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3303.46 نقاط.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.11 تريليونات درهم بختام التداولات، موزعة بواقع 2.533 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و576.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي. واستقطبت الأسهم سيولة 2.5 مليار درهم موزعة بواقع 2.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و375 مليون درهم في دبي.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً نحو 137.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 62.3 مليون درهم، ثم «سالك» بنحو 33.7 مليون درهم.

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