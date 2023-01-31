سوق أبوظبي العالمي يستقبل وفداً فرنسياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استقبل سوق أبوظبي العالمي، أمس وفداً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا. وتأتي زيارة الوفد إلى أبوظبي، في إطار تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتستهدف تعزيز الحوار البنّاء حول فرص الاستثمار في القطاعين الماليين لدى كل من دولة الإمارات وفرنسا.

شارك باللقاء، مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي والاقتصادي بالإمارات وفرنسا وشهد اللقاء الإماراتي الفرنسي جلسات حوارية مفتوحة أمام جمع من المدعوين كما شهد جلسات نقاش واجتماعات مغلقة.

وعلى هامش زيارة الوفد، دشن الوزير الفرنسي برونو لومير مكاتب شركة «أرديان» في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة فرنسية للاستثمارات الخاصة على مستوى العالم، تنضم إلى عدد متزايد من الشركات الفرنسية التي تتخذ من المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، مقراً لها، ومن بينها مجموعة بنك «بي إن بي باريبا» العالمية المعروفة.

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