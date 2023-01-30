اتفاق شراكة بين «دروب بوكس» و«تجديد تكنولوجي» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دروب بوكس» Dropbox، مزوّد خدمة استضافة الملفات ومقرها الولايات المتحدة، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «تجديد تكنولوجي» TjDeeD Technology، المزوّد لحلول تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير حلول «دروب بوكس» السحابية للتخزين ومشاركة الملفات، للشركات في المنطقة.

وتم الإعلان عن الشراكة رسمياً خلال فعالية «دروب بوكس إنسباير» المخصصة للشركاء وشركات تكنولوجيا المعلومات بغية التعريف بشركة «تجديد» وتوسيع شبكة الشركاء في دولة الإمارات.

وقالت «هيام تشراتي»، مسؤولة المبيعات الإقليمية لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «دروب بوكس»: ستتيح لنا هذه الخطوة الوصول إلى العملاء المناسبين في هذا السوق المهم جداً. ويمكننا معاً مساعدة الشركات عبر تمكينها من دمج كل بياناتها في مكان واحد، بحيث يمكنهم بسهولة إرسال وتوقيع ومشاركة الملفات، إلى جانب دعم رحلتهم للتحول الرقمي.

وقال أشرف القضاة، الرئيس التنفيذي لشركة «تجديد»: متحمسون للشراكة مع دروب بوكس واستقطاب شركاء لنا في الإمارات. وهذه الشراكة، تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مختلف الصناعات مثل الإعلام والإنشاءات والاتصالات والتعليم وغيرها، التي تحتاج إلى مساحات تخزين واسعة للمستندات والمشاريع ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.

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