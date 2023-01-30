حائز على «نوبل» ينضم إلى «استشاري مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة، والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن انضمام البروفيسور ستيفن تشو الحائز على جائزة نوبل ووزير الطاقة السابق في الولايات المتحدة إلى مجلسه الاستشاري.

ويحظى البروفيسور تشو بشهرة عالمية واسعة، وقد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1997 إلى جانب زميليه كلود كوهين تانوجي وويليام فيليبس «عن تطوير طرق لتبريد الذرات واحتجازها باستخدام ضوء الليزر»، كما أنه بروفيسور في الفيزيولوجيا الجزيئية والخلوية وبروفيسور في علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد. وانصب تركيز البروفيسور تشو خلال الأعوام القليلة الماضية على البحث عن حلول جديدة للطاقة والتحديات المناخية خلال توليه منصبي وزير الطاقة في الولايات المتحدة بين عامي 2009-2013، وقبل ذلك كمدير لمختبر لورنس بيركلي الوطني، حيث سعى لاستكشاف تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة.

ويُركّز مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار على الأبحاث المتعلقة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة الكمّية عالية الأداء في جميع مجالات الدراسة الرئيسية. ویشمل ذلك استكشاف التطبيقات في مجالات التغیر المناخي والتحول في مجال الطاقة وتقنیة التعاملات الرقمية (بلوك تشین) وتوسعة فرص المشاركة في مجال الاستثمار وأنظمة صنع القرار والأتمتة والأمن السیبراني والعلوم الصحیة والتعلیم والاتصالات وعلوم الفضاء.

وقال الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: «يُعد البروفيسور تشو واحداً من أبرز العلماء وأكثرهم تقديراً على مستوى العالم، ويسرنا انضمامه إلى المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار. وتركز أجندتنا البحثية على معالجة القضايا ذات الأهمية المجتمعية على الصعيد العالمي، ويعكس المستوى الرفيع لأعضاء مجلسنا الاستشاري هذه المهمة الطموحة. ولا شك أن خبرات البروفيسور تشو الواسعة وإنجازاته العلمية المتميزة ستلعب دوراً أساسياً في مساعدتنا على تطوير البرنامج البحثي لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار».

ويضم المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار نخبة من قادة الفكر العالميين في مختلف التخصصات العلمية القائمة على استخدام أحدث ممارسات علوم البيانات والحوسبة، ويتولى الإشراف على تطوير برامج وأجندات الأبحاث للمختبر وتنفيذها.

وخلال توليه منصب وزير الطاقة الأمريكي، ركّز البروفيسور تشو على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة، كما تم تحت قيادته إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للطاقة (ARPA-E) بهدف دعم وتمويل الأبحاث المتعلقة بتقنيات الطاقة عالية الإمكانيات والتأثير، والتي يعتبر من المبكر الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.

كما قدّم البروفيسور تشو مساهمات مهمة في مجالات الفيزياء الذرية والإلكترونيات الكمّية والبوليميرات والفيزياء الحيوية، بما في ذلك اختبار النظريات الأساسية في الفيزياء، وتطوير وسائل لتبريد الذرات بالليزر واحتجازها، وقياس التداخلات الذرية، ودراسة البوليميرات والأنظمة البيولوجية على مستوى الجزيء الواحد، والبيولوجيا الجزيئية، والتصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية، وتصنيع جسيمات النانو، والبطاريات وتطبيقات الكيمياء الكهربائية الأخرى.

ونشر البروفيسور تشو أكثر من 300 دراسة علمية وتقنية، وهو حاصل على 20 براءة اختراع، ويتمتع بعضوية العديد من الجمعيات العلمية، بما في ذلك الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، والجمعية الأمريكية للفلسفة، وجمعية لندن الملكية، والأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة، والأكاديمية الصينية، والأكاديمية الكورية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب العضوية الفخرية في معهد الفيزياء في لندن، والأكاديمية الصينية للعلوم، والعضوية الدائمة في جمعية البصريات الأمريكية، والأكاديمية البابوية للعلوم. ويحمل البروفيسور تشو درجة البكالوريوس في الرياضيات، ودرجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة روتشستر، ودرجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا - بيركلي، بالإضافة إلى 34 درجة علمية فخرية.

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