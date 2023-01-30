«تلر» تحصل على شهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة تلر، بوابة الدفع الإلكتروني، حصولها على شهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في دولة الإمارات. وتعد هذه الشهادة كإقرار بالتزام الشركة بتزويد التجار بأعلى مستوى الأمان.

وتسعى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، إحدى الهيئات الوطنية السيبرانية، لتنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطويرها وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، وتعمل الهيئة أيضاً جاهدة لتطوير وتنفيذ السياسات واللوائح الخاصة بالأمن السيبراني، فضلاً عن توفير الدعم للمنظمات والأفراد لتعزيز جاهزيتهم الأمنية السيبرانية. تعد هذه الشهادة كمتطلب من بوابات الدفع ضمن نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن المصرف المركزي في يونيو 2021.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: فخورون بكوننا أول بوابة دفع تحصل على شهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. ونتطلع إلى الاستمرار في خدمة العملاء في الإمارات بأعلى مستويات الأمان«. وبصفتنا بوابة دفع إلكتروني، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بمعايير أمن المعلومات، فنحن أيضاً أول شركة تحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول. كما تم إدراجنا في قوائم فيزا العالمية لمقدمي الخدمات.

وشركة تلر محطة شاملة لحلول التجارة الإلكترونية، من خلال توفيرها لمجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية والتي تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة»تلر اشتر الآن وادفع لاحقاً«بالتعاون مع شركة تابي وبرنامج التمويل»تلر فايننس«بالتعاون مع شركة ليندو. كما توفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة( تلر شوبز) التي تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

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