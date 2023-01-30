سوقا أبوظبي والبحرين يعلنان انضمام بورصة مسقط إلى منصة «تبادل»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين اليوم عن انضمام بورصة مسقط إلى منصة «تبادل»، الأولى من نوعها في المنطقة القائمة على مفهوم توفير الوصول المباشر للأسواق من خلال شبكة تداول بين البورصات إقليمياً، وذلك في نقلة نوعية تعزز السيولة وتسهل آليات التداول على المستثمرين.

وأصبحت الأوراق المالية المدرجة في السوق العماني متاحة للتداول الرقمي عبر المنصة إلى جانب الأوراق المالية في سوقي أبوظبي والبحرين، في خطوة مبتكرة تعزز ربط أسواق المال في المنطقة وتزيد مستويات السيولة في الأسواق المالية وتخلق فرصاً مستدامة للاستثمار.

جاء ذلك خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول نظّمه سوق أبوظبي للأوراق المالية في مقره الرئيس للإعلان عن انضمام بورصة مسقط رسمياً إلى منصة تبادل، وذلك بحضور سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وهيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق والسلع الإماراتية.

وفي سبتمبر 2022، وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الطرفين المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، وتسهيل دخول الأعضاء «الوسطاء»، وتطوير الأنظمة، وتعزيز التكامل، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار، قال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا اليوم انضمام بورصة مسقط إلى منصة تبادل. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع طموحات التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي نحو المساهمة في النمو المستدام للأسواق المالية من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية تطلعاتهم الاستثمارية. نشهد اليوم حدثاً مميزاً يعكس التزامنا بتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية وتعزيز مستويات التعاون بين أسواق المنطقة من خلال ربط أسواق المال، حيث نهدف إلى تعزيز مستويات السيولة وتسهيل التداول وتعميق سوق رأس المال.

إلى ذلك، قال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: إن البورصة تعمل حالياً مع جهاز الاستثمار العماني على إدراجين جديدين إلى جانب الطرح المرتقب لشركة «أبراج» لخدمات الطاقة.

وأضاف السالمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش حفل انضمام بورصة مسقط إلى منصة «تبادل» الذي عقد اليوم في مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن جهاز الاستثمار العماني أعلن مؤخراً عن التخارج من 35 شركة مملوكة وتابعة له ونريد أن نكون جاذبين بحيث تدرج هذه الشركات في بورصة مسقط بعد انتهاء عملية التخارج.

وتوقع السالمي أن تشهد بورصة مسقط المزيد من الإدراجات في 2023، حيث ستكون البداية مع أسهم «أبراج» لخدمات الطاقة التابعة التي ستطرح أسهمها للاكتتاب خلال الشهر القادم، وستكون أول شركة نفط مدرجة في بورصة مسقط ووحدة من أكبر 10 شركات مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية.

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