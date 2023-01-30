منتجع باب الشمس الصحراوي ينضم لمحفظة فنادق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن منتجع باب الشمس الصحراوي، التابع لشركة «كيرزنر الدولية القابضة المحدودة»، أنه سيفتتح رسمياً للضيوف يوم 10 فبراير المقبل في قلب صحراء دبي.

وينفرد المنتجع بهندسة معمارية فريدة وتصميم داخلي مميز، كما يتناغم مع البيئة الصحراوية المحيطة به، ويحتضن 115 غرفة وجناحاً فاخراً في 16 مبنىً يتألف كل منها من طابقين.

وينسحب الأسلوب العصري الكلاسيكي الذي يرتقي به منتجع باب الشمس إلى مستويات جديدة، على تجارب تناول الطعام التفاعلية التي تفيض بالفخامة، كما يدعم المنتجين المحليين، حيث يستخدم مكونات مستقدمة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

ويوفر المنتجع أروع المغامرات الصحراوية، بما فيها ركوب الخيل، والتنزه بين أحضان الصحراء على ظهر الإبل، والصيد بالصقور، والقيادة على الطرق الصحراوية الوعرة، والجولات في محمية المرموم، فضلاً عن ركوب الدراجات في البادية، أو استئجار الدراجات الهوائية لاجتياز مسار الدراجات البالغ طوله 86 كيلومتراً حول بحيرة القدرة، وغيرها الكثير من الأنشطة.

وينضوي المنتجع تحت راية علامة «رير فايندز من كيرزنر»، وهي سلسلة فنادق ومنتجعات تحتفي بالوجهة التي تحتضنها وتقدّم تجارب تناشد الحواس، كما يحافظ على إرثه كواحد من أقدم الملاذات الصحراوية في الإمارات العربية المتحدة.

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