«سيتي سنتر ديرة» يطلق سوقاً مستداماً لتعزيز عادات التسوق الواعي

المصدر: دبي- البيان

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أطلق «سيتي سنتر ديرة»، سوقاً مستداماً هو الأول من نوعه، سيستمر حتى 7 فبراير. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مركز التسوق، للتقليل من البصمة الكربونية لهذه الصناعة، من خلال استضافة علامات تجارية مستدامة، يتزامن ذلك مع اتجاه العملاء بصورة متواصلة إلى تكريس قوتهم الشرائية لصالح تجار التجزئة الذين يتسمون بالمسؤولية، وفق ما أظهرته نتائج التصويت الخاص لمراكز تسوق سيتي سنتر.

وتماشياً مع طموحات شركة «ماجد الفطيم»، بتحقيق المحصلة الإيجابية بحلول 2040، تتمحور أهداف السوق المستدام في «سيتي سنتر ديرة»، حول تعزيز سلوكيات التسوق الواعية. وستجمع التجربة المؤقتة، علامات تجارية صديقة للبيئة والشركات الصغيرة، لتسليط الضوء على أهمية المصادر المستدامة وعمليات الشراء المدروسة.

يضم «سيتي سنتر ديرة»، حالياً نحو 148 متجراً من المتاجر ذات النجمة الخضراء ومنافذ المأكولات والمشروبات. وتعتمد جميع هذه المتاجر ممارسات بيئية إيجابية، تشمل تقليل استهلاك المياه والامتثال لسياسات الاستدامة لشركة «ماجد الفطيم». إذ تهدف شركة «ماجد الفطيم»، إلى تحويل عملياتها بالكامل لتصبح أكثر مراعاةً للبيئة والكوكب، بما في ذلك خططها للتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2025.

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