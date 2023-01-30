اتحاد المبدعين العرب يطلق «وسام الإبداع الاقتصادي» من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قرر اتحاد المبدعين العرب، العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إطلاق مبادرة «وسام الإبداع الاقتصادي»، على أن تكون دولة الإمارات مقراً لإطلاق النسخة الأولى لهذه المبادرة، وذلك تقديراً لدورها الرائد على مستوى العالم، لما لها من تاريخ حافل في كافة المبادرات التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية ومواجهة احتياجات الشعوب كافة، وهو الأساس الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

كما تأتي المبادرة في إطار توصيات وتوجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لأعضائه الاستشاريين من منظمات المجتمع المدني، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، والتي من شأنها العمل على سرعة التعافي من جائحة «كوفيد 19».

وأكد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أن الاتحاد بصفته عضواً استشارياً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، قام بإطلاق مبادرة «وسام الإبداع الاقتصادي» والتي تشمل عدة فعاليات تعمل على تحقيق الدور الذي وجه به المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لأعضائه، موضحاً أنها النسخة الأولى للمبادرة.

وأوضح أن المبادرة ستسهم في دفع عجلة التنمية وتشجيع كافة السبل الاقتصادية وإلقاء الضوء كذلك على النماذج الفعالة، والتي لها دور مؤثر في مجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي، كما أن الأمم المتحدة حثت المنظمات الأعضاء على تفعيل هذا الدور واستحداث آليات من شأنها إلقاء الضوء على دور الاقتصاديين والمستثمرين على مستوى العالم، وإبراز الآليات المتبعة من قبلهم كنماذج ناجحة وفعالة ودورهم في مواجهة البطالة وتحدي الفقر والبطالة والجوع.

بدورها، أكدت سماح أبو عوف، عضو الاتحاد منسق عام المبادرة، أن إعلان الفائزين سوف يتم خلال مؤتمر ينعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، كما سيتم توزيع الجوائز خلال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» وتستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن مجلس اتحاد المبدعين العرب حدد الفئات المشاركة في المبادرة وتشتمل على أفضل وكيل لعلامة تجارية عالمية على مستوى الوطن العربي، وأفضل علامة تجارية عربية واعدة، وأفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وكذلك أفضل شخصية اقتصادية مؤثرة على المستوى الوطني.

كما أكدت، الدكتورة نرمين سليم، أمين عام الاتحاد المندوب الدائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، أن المنافسة العربية في هذا الشأن شديدة للغاية، حيث تتنافس العديد من الدول العربية وروادها الاقتصاديين وأصحاب الشركات و المؤسسات العملاقة للحصول على «وسام الإبداع الاقتصادي»، كما أن العدد الأكبر في التنافس سيكون من دولة الإمارات، وأن باب التسجيل ما زال مفتوحاً حتى نهاية أبريل المقبل.

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