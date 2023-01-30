كلاود سبيسز تطلق متجرها الجديد "إيثر" المخصص للعلامات التجارية المميزة في ياس مول

المصدر: البيان

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كشفت "كلاود سبيسز"، العلامة المحلية الأكثر نجاحًا في قطاع مساحات العمل المشتركة في أبوظبي، عن دخولها عالم البيع بالتجزئة عبر إطلاق أول متجر لها بعنوان "إيثر"، والذي يُعد منصة حيوية لخيارات أسلوب الحياة العصري الذي توفره أبرز العلامات التجارية الفريدة.

وتُعدّ "كلاود سبيسز" مبادرة استثنائية أطلقتها الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، لتوفير حلول المساحات المكتبية المصممة لقطاع الأعمال المحلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف دعمها بأماكن عمل ملهمة لممارسة أنشطتها. وقد أطلقت "كلاود سبيسز" متجر "إيثر" في ياس مول أبوظبي تماشيًا مع جهودها لتصبح وجهةً رائدة لمساحات العمل المشتركة في المنطقة، انطلاقًا من توسعها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يقدم متجر "إيثر" للمصممين المحليين باقة واسعة من المساحات الأنيقة والعصرية لعرض منتجاتهم، كما يتيح الفرصة أمام العلامات التجارية المحلية والدولية التي تمتلك نماذج جاهزة للمشاركة في المشروع عبر عرض منتجاتها وتجاربها في مساحات مخصصة لها، مما يمكنها من رسم ملامح مستقبلها.

كما يوفر المتجر منصة تجزئة مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا ويسهل الوصول إليها بهدف الارتقاء بقطاع التجزئة وتقديم حلول غير مسبوقة، حيث يمكن للمتسوقين استكشاف خطوط إنتاج متعددة تحت سقف واحد. ويفخر "إيثر" بتقديمه المفهوم الأول من نوعه لمساحة إبداعية غير تقليدية مفعمة بالتنوع والجرأة، تحتضن العلامات التجارية الناشئة والمعروفة وجميع الحرفيين المبدعين المحليين والعالميين.

مزيج من العلامات المحلية والعالمية

ويُقدم "إيثر" لزواره مجموعة من التصاميم والأزياء الفريدة واللافتة، حيث سيجدون مختلف أنواع الأزياء، بدايةً من الأزياء الرياضية إلى مختلف الملابس ذات الرسومات الجذابة من علامات الأزياء الإماراتية الجديدة، إضافةً إلى مجموعة واسعة من القطع الفنية المميزة، كما يُمكن للمهتمين بالتجميل اكتشاف المنتجات المستدامة المصنوعة يدويًا ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها من منتجات العلامات التجارية الإماراتية. ويقدم "إيثر" مجموعة واسعة من علامات المأكولات والمشروبات، بما فيها الحلويات الشهية وغيرها من إضافات المطبخ. علاوةً على ذلك، يحتضن "إيثر" مساحة مبتكرة ومميزة يقودها المجتمع وتدفع حدود الموضة والفن إلى آفاق جديدة، وهو يهدف إلى تعزيز ودعم وتنمية مشهد ريادة الأعمال في دولة الإمارات بموازاة استحداث فرص جديدة لتجارة التجزئة سواء للشركات المحلية أو الدولية.

تقنيات وحلول رقمية مبتكرة للمستأجرين

يعتمد المتجر نظامًا مبسطًا للإيجار والتجارة بالتجزئة، حيث يستفيد المستأجرون من تكاليف رأسمالية تقدر بـ 0٪ دون أي نفقات إضافية على التوظيف أو المرافق أو الأدوات. ويمكن للشركات الناشئة أيضًا الاستفادة من فوائد إضافية، مثل البنية التحتية اللوجستية والتشغيلية والتسويق، كما يمكن لأصحاب المشاريع المحلية الوصول إلى سوق أبوظبي خلال ثوانٍ عبر منصة حجز رقمية بالكامل، حيث تعمل هذه المساحة على تخليصهم من تعب إنشاء متجر.

وتشمل عقود "إيثر" المرنة خدمات ومرافق لا تتطلب من تجار التجزئة أن يقدموا استثمارات رأسمالية، وهذا من خلال عقود مناسبة لمدة شهرٍ واحدٍ أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، إضافة إلى مساحات مختلفة ومفروشة تتراوح مساحاتها من 4 أمتار مربعة إلى 56 مترًا مربعًا، بما فيها خيارات استئجار الرفوف أو الأقسام أو المساحات ذات الثلاثة جدران، والتي تعطيهم فرصة لتحويل أفكارهم إلى حقيقة ووضع منتجاتهم أمام جمهور دولي جديد.

متجر شامل للأفكار الفريدة

هذا المكان المعاصر هو التجربة المثالية لمن يتطلع إلى اكتشاف علامات تجارية فريدة من نوعها، حيث سيجد الضيوف العديد من المنتجات والعلامات التجارية التي لم تكن متواجدة من قبل في الإمارات، بفئات تشمل التكنولوجيا، وأزياء لكافة أفراد العائلة ولكل المناسبات، والمنزل، والفن، ونمط الحياة، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتجميل، والإكسسوارات، والطعام.

يجسد "إيثر" مفهوم متجرٍ إبداعي تجريبي شامل بتصاميم مبتكرة أكثر من مجرد كونه مكانًا للتسوق، ففيه يسهل العثور على الأزياء الأنيقة والمثالية الملائمة لجميع المناسبات والتي تناسب الرجال والنساء بمختلف المقاسات. ويمكن للضيوف من الرجال والنساء وحتى الأطفال الاسترخاء وانتقاء خياراتهم المفضلة من مجموعات الأزياء المتنوعة والإكسسوارات المذهلة. ويعتبر "إيثر" هو السوق المثالي للشركات الراغبة بدخول سوق الإمارات حيث يعمل على تمكين المبدعين المحليين والدوليين من خلال منحهم الفرصة لاختبار الأسواق وتجربة الأفكار المبتكرة.

وتتمثل رسالة "إيثر" في عرض أفضل الموهوبين والمبتكرين الإماراتيين وغيرهم عبر تجسيد مفهوم متجرٍ إبداعي تجريبي شامل أكثر من مجرد كونه مكانًا للتسوق. ويفخر "إيثر" بتوفير مساحة خاصة بالفعاليات والأداء يجتمع فيها المبدعون والفنانون وأصحاب الأفكار، وتهدف إلى احتضان الأفكار المبتكرة. وتتجسد رؤية هذا متجر، من خلال خططه المستقبلية، إلى التوسع وفتح العديد من المتاجر في دولة الإمارات وخارجها، كما يسعى إلى إطلاق منصة متطورة عبر الإنترنت تسمح للعلامات التجارية الشريكة بعرض منتجاتها افتراضيًا وكذلك في المتجر.

وفي هذه المناسبة، قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة C2i، الشركة التابعة لشركة الدار والتي أطلقت كلاود سبيسز: "يسرنا أن نبدأ عام 2023 بإطلاق متجر "إيثر"، وهو منصة مبتكرة ورقمية للعلامات التجارية المحلية ورجال الأعمال الدوليين. أردنا إنشاء مكان شامل وملهم يجمع العلامات التجارية الأكثر اختلافًا وإبداعًا في العالم. وإن تمكين الشركات الناشئة المحلية وتزويدها بالأدوات والمنصات للتنافس مع العلامات التجارية العالمية المعروفة هو أولوية نواصل العمل من أجلها في الدار. ومن خلال "إيثر"، نقدم وجهة مبتكرة متعددة المنصات لتوفير تجربة بيع سلسة تمكن جميع شركائنا من تحقيق أهدافهم وكامل إمكاناتهم، كما نهدف إلى جلب مواهب جديدة إلى المنطقة، وتمكين مبدعينا المحليين من خلال تزويدهم ببيئة إبداعية شاملة ترحب بكل المشاريع، سواءً كانت جديدة أو ناشئة أو قائمة".

وبدورها، قالت ملك سميكالوفا، المديرة العامة لشركة كلاود سبيسز: " إيثر هو وجهة فريدة من نوعها توفر للعلامات التجارية الإقليمية والدولية منصة جاهزة يمكنهم من خلالها تقديم وبيع منتجاتهم الفريدة. نوفر لجميع شركائنا، سواءً المصممين الناشئين الذين بدأوا مشوارهم أو الشركات الموجودة منذ عقود، بيئةً إيجابيةً تجعل تجربة البيع بالتجزئة ممتعة وسهلة، كما نقوم بإنشاء تجارب فردية مخصصة لكل شريكٍ ونمكنهم من امتلاك مساحتهم الإبداعية ووضع بصمتهم على سوق أبوظبي. هدفنا هو تشجيع الشركات المهتمة على التواصل مع فريقنا، كما نتطلع إلى الترحيب بالجميع في "إيثر" قريبًا جدًا".

ومن جانبها، قالت لقاء الزعابي، مؤسسة علامة التجميل الإماراتية لقاء كوسميتكس وواحدة من المستأجرين في "إيثر": "نحن متحمسون لوجودنا في "إيثر" ولعرض منتجاتنا في ياس مول، إحدى أبرز الوجهات في أبوظبي. "إيثر" هو مكان ممتاز لتبدأ منه أي علامة تجارية رحلتها في البيع بالتجزئة. نظام الحجز عبر الإنترنت سهل وسلس، ومرونة الباقات المُقدمة للمستأجرين تمكنهم من حجز مساحة لبضعة أشهر فقط إذا أرادوا، كما سيتكفل فريق "إيثر" بكل شيء من خلال خبرتهم في المجال. يسرني بدء نشاطي في إيثر، وأنا متأكدة من أن الانضمام إلى مجتمعه الملهم والإبداعي سيساعدنا على تطوير مشروعنا".

يرجى من الشركات الراغبة بمعرفة المزيد عن خيارات الاستئجار وبدء رحلة البيع بالتجزئة في المتجر التواصل عبر البريد الإلكتروني contact@etherbycs.com أو الاتصال على الرقم المجاني 80038537.

سيتم افتتاح متجر "إيثر" في شهر فبراير في ياس مول، أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etherbycs.com.

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