«الصكوك الوطنية» تبرم شراكة لتمكين المرأة العربية مالياً

المصدر: دبي – البيان

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وقّعت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اتفاقية مع هيئة المرأة العربية، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تزويد المرأة العربية بمهارات الإدارة المالية وأدوات الادخار القيّمة.

وستشهد الشراكة توحيد جهود المؤسستين بهدف تمكين المرأة ودعم دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية وتعزيز مهاراتها، لا سيما في مجالات الاستثمار والادخار والمعرفة المالية.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم من قبل رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الصكوك الوطنية، ومحمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية.

وتهدف «الصكوك الوطنية» وهيئة المرأة العربية من خلال هذه الشراكة، إلى ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية لدعم التقدم الذي تحققه المرأة العربية. وستقوم المؤسستان بإنشاء لجنة مشتركة لاستضافة المنتديات والفعاليات التي تهدف إلى تشجيع المرأة العربية على الاستثمار والادخار وتحسين مهاراتهن ومعرفتهنّ بالأمور المالية. وتشمل الشراكة أيضاً التخطيط للزيارات المتبادلة والمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية وتبادل الخبرات لدعم المشاريع التي تحقق دخلاً صغيراً للمرأة بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة.

مكانة

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الصكوك الوطنية: «تحظى المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة مرموقة ضمن أفراد المجتمع، حيث تمتلك دافعاً قوياً لتحقيق طموحاتها الشخصية والمهنية. إن تمكين المرأة يصنع مجتمعاً قوياً ومتماسكاً، ولهذا السبب، تلتزم الصكوك الوطنية بتزويد المرأة بالمهارات المالية والثروات التي تحتاجها للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها وأحلامها، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ثروات المرأة في الدول العربية. ويشرفنا إبرام هذه الشراكة مع هيئة المرأة العربية التي تقوم بعمل رائع لتمكين المرأة في الدولة. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى إلهام وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع في مختلف أنحاء المنطقة على تبني رحلة ادخار مثمرة وزيادة ثرواتهن».

وعبر محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، عن تفاؤله بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلاً: «في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة المرأة العربية، يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع الصكوك الوطنية اليوم. ونحن نسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى منح كل امرأة عربية فرصة تعزيز المعرفة المالية لديها والبدء في رحلة الادخار من أجل المستقبل. وتركز الشراكة أيضاً على خلق فرص الاستثمار والتوظيف للنساء، لا سيما بين رائدات الأعمال والشركات النسائية بهدف المساعدة في زيادة مساهماتهن ودورهن في نمو الاقتصاد».

توظيف

وساهمت الهيئة في زيادة معدلات توظيف المرأة العربية بنسبة 27 % منذ عام 2000. وتتولى الهيئة مسؤولية «صندوق المرأة للتنمية» الذي أسهم في تخفيف معاناة 215.000 امرأة في الدول العربية الفقيرة. وفي إطار برامجها في مجال الاستدامة، أطلقت الهيئة مبادرة «عالمنا الأخضر» التي يتم بموجبها زراعة 22 مليون شجرة بواقع مليون شجرة في كل دولة عربية، وتتم بالتعاون مع الاتحادات والجمعيات النسائية وعدد من أعضاء الهيئة، وذلك بهدف تعزيز مساهمة المرأة في قطاع الزراعة والحد من التصحر ودعم جهود مبادرات مؤتمر المناخ العالمي.

وتقدم «الصكوك الوطنية» مجموعة من الخيارات الآمنة والفريدة من نوعها لتنمية الثروات والمدخرات من خلال خطط ادخار مرنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وساعد إيمان الشركة بأهمية المدخرات في خلق اقتصاد أقوى إلى جانب سعيها نحو صنع مستقبل أكثر إشراقاً لجميع الأجيال، كما ساعدت الصكوك الوطنية أكثر من 850.000 عميل للوصول إلى أهدافهم المالية الحالية والمستقبلية من خلال مدخرات منظمة ومنسقة من قبل الشركة.

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