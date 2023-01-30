«جي إم جي» الإماراتية تتوسع في مصر

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «جي إم جي» الإماراتية اتفاقية شراكة مع «مجموعة طلعت مصطفى»، لافتتاح علامات تجارية في مجال بيع المستلزمات الرياضية في مشروع مدينتي بالقاهرة. وتأتي الشراكة في إطار الخطة التوسعية المستقبلية للمجموعة والتي تستهدف افتتاح أكثر من 100 متجر رياضي للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2026.

وبموجب الشراكة، تطلق مجموعة «جي إم جي» أعمالها مع «مجموعة طلعت مصطفى» في «مدينتي»، أكبر مشروع عمراني متكامل الخدمات يقيمه القطاع الخاص في مصر والشرق الأوسط، وذلك بافتتاح أكبر براند تجاري لبيع الملابس والسلع الرياضية في الشرق الأوسط، وهي العلامة صن آند ساند، وذلك في المركز التجاري الجديد أوول سيزونز بارك.

وقع اتفاقية الشراكة عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وديف ريلي، الرئيس التنفيذي لقسم التأجير في مجموعة «جي إم جي»، وعماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة - أفريقيا، وبحضور جريج بودو، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية بمجموعة طلعت مصطفى، وشريف ارتيزان، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالمجموعة، ويوسف بوناجا مدير قسم التأجير في مجموعة «جي إم جي».

وقال ديف ريلي، الرئيس التنفيذي لقسم التأجير في مجموعة «جي إم جي» إن مجموعة طلعت مصطفى، تعد أكبر مطور عقاري في مصر، وتهدف الشراكة معها إلى افتتاح علامات تجارية في مدينتي، متوقعاً تحقيق نجاح كبير للجانبين نظراً للإقبال الكبير من العملاء للتسوق في كل من اوبن اير مول وأوول سيزونز بارك.

وأشار ريلي، إلى أن مجموعة جي إم جي تعد مجموعة عالمية متكاملة، تمتلك وتدير عدداً من العلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الرياضة والصحة والغذاء، ويوجد المقر الرئيس للمجموعة في الإمارات، ودخلت السوق المصري في يناير 2022، أحد أكبر أسواق التجزئة في الشرق الأوسط، كاشفاً أن المجموعة أعلنت عن خطتها التوسعية المستقبلية لافتتاح أكثر من 100 متجر رياضي للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2026، ولذلك أسست مجموعة جي إم جي مقراً لها في القاهرة لمتابعة أعمالها في مصر، كما توجد المجموعة في 12 سوقاً تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا.

من جانبه، قال عماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة بأفريقيا في مجموعة جي إم جي إن مصر تمثل سوقاً استراتيجياً مهماً لمجموعة جي إم جي، ونحن على ثقة بأن متاجرنا الجديدة، صن آند ساند ونايك، ستلقى ترحيباً كبيراً من المتسوقين، مشيراً إلى أن المجموعة ستفتتح أيضاً واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، نايك، وذلك في أوبن آير مول مدينتي حيث من المقرر افتتاح العلامتين التجاريتين في أواخر العام الجاري 2023 وعلى مساحة تقدر بـ1600 متر مربع.

وأكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أن الشراكة مع مجموعة جي ام جي تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

وقال إن مجموعة طلعت مصطفى، تعد واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، إذ تنفرد بتقديم أرقى المشروعات العقارية والسياحية بجودة غير مسبوقة وتصميمات عالمية، وأهم ما يميز المجموعة نجاحها في تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها إلى جانب فنادق ومنتجعات سياحية عالمية إذ أصبحت أنشطة المجموعة التنموية تمتد لتغطي نواحي الحياة كافة، مشيراً إلى أنAll Seasons Park يمثل أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في جنوبي مشروع مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة في شرقي القاهرة، ويقام المركز التجاري بمساحة إيجارية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع، ويضم 230 وحدة تجارية.

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