غرفة عجمان تشارك بالاجتماع الافتتاحي لأعمال B20 India

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن وفد الإمارات الرسمي لزيارة الهند والمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لأعمال B20 India، والذي يمثل منصة عالمية لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول في ظل حضور نخبة من كبار المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الأعمال وممثلي كبرى مؤسسات القطاع الخاص لوضع التوصيات والرؤى المستقبلية لاستعراضها في اجتماع قمة مجموعة العشرين 2023.

شارك في الاجتماع مروان الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، حيث أكد أهمية الاجتماع ودوره في استشراف مستقبل الأعمال بين الإمارات والهند بشكل خاص وبين دول مجموعة العشرين بشكل عام، موضحاً أن أعمال الاجتماعات تناولت القطاع الصناعي وفرص زيادة الانتعاش الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول وأهمية التعاون الرقمي بين الدول وتنشيط الابتكارات في دعم القطاع الاقتصادي العالمي إلى جانب أهمية زيادة الاستثمار في اقتصاد البيانات.

جهود

وأكد مروان الشعالي حرص الإمارات على تعزيز الحضور الدولي لغرف التجارة والصناعة تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات، مشيراً إلى أن غرفة عجمان حريصة من جانبها على المشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث الخارجية الاقتصادية بهدف تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب استشراف مستقبل الاقتصاد وتكوين شركات دولية فعالة.

وشهدت الزيارة بحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولي ولاية غوجارات الهندية، حيث أثنى عضو مجلس إدارة غرفة عجمان على العلاقات الإماراتية الهندية المتجذرة بين البلدين، ومدى تنوع الفرص الاقتصادية المتاحة لتنمية حجم التجارة البينية وجذب المستثمرين وخاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

تبادل

وأفاد أن النمو لإجمالي حجم التجارة بين عجمان والهند وصل إلى 15% خلال العام 2022، ووصل عدد المستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية في إمارة عجمان إلى 7935 مستثمراً بنمو نسبته 10% مقارنة بالعام 2021، كما بلغ عدد المنشآت لمستثمرين من الجنسية الهندية إلى 5798 منشأة بزيادة بلغت 17% مقارنة بالعام 2021. وضمن قطاعات المنشآت العاملة في الإمارة لمستثمرين ورجال أعمال من الجنسية الهندية تبرز قطاعات الصناعات التحويلية، التشييد، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات.

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