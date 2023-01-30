مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 141.76 مليون درهم و532 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 782 ألف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 673.74 مليون درهم منها 23 رهنا لأراض بقيمة 552.8 مليون درهم و49 رهناً لفلل وشقق بقيمة 120.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 324 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 110 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 30.06 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7 ملايين درهم.

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