الشركة العالمية القابضة تستثمر 1.4 مليار درهم في اكتتاب أداني

المصدر: البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، احدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في العالم و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استثمارها مبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي) في شركة "اداني انتربرايز"، شركة هندية قابضة عالمية و مدرجة في البورصة وعضو في مجموعة "اداني" وذلك من خلال الشركة التابعة لها "جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينج" المحدودة.

و يأتي الاستثمار الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام في اطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا ودوليًا ، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في عام 2023.

وفي هذا السياق علق سيد بصر شعيب ، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "إن اهتمامنا بمجموعة اداني يأتي من منطلق ثقتنا وإيماننا بأساسيات شركة "اداني انتربرايز" ؛ حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل وقيمة مضافة لمساهمينا".

وهذه هي الصفقة الاستثمارية الثانية التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة اداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار أمريكي) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة اداني تركز على الطاقة النظيفة و البيئة ، بما في ذلك "اداني جرين انرجي" و "اداني ترانزمشن" و "اداني انتيربرايز"، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الهند الوطنية.

وأوضح شعيب أن "ميزة طرح الـ FPO هو وجود المرجع التاريخي لتقرير أرباح الشركة ، وإدارة الشركة ، والممارسات التجارية ، والكثير من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

و تواصل الشركة العالمية القابضة (IHC) التطلع إلى الأمام هذا العام حيث تسير إستراتيجيتها الطموحة للتقدم على قدم وساق ، مع استحواذات و استثمارات جديدة متوقعة عبر أربع قارات بحلول نهاية هذا العام وحده ، مع التركيز على الاقتصاد سريع النمو ، والتوسع السريع في أسواق الأسهم ، والوجهات الاستثمارية الأولى.

وأضاف شعيب: "نحن نراقب الأسواق العالمية عن كثب بحثًا عن آفاق جديدة ، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص خارج سوقنا التقليدي في عام 2023".

و تهدف الشركة العالمية القابضة إلى زيادة استحواذها العالمي بنسبة 70٪ في عام 2023 ، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.

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