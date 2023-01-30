50 % قفزة مبيعات عقارات دبي في يناير

المصدر: دبي – بشار باغ

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دشنت عقارات دبي العام 2023 بأداء قوي خلال شهر يناير الجاري، استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، ارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية المسجلة منذ بداية العام لغاية 27 يناير إلى 34.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 22 مليار درهم قيمة التصرفات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو قدره 57.7 %، كما تم تسجيل 2404 معاملات رهن عقاري بقيمة 6.6 مليارات درهم، بالإضافة إلى هبات بقيمة 3.2 مليارات درهم.

وتم خلال يناير الجاري تسجيل 8817 صفقة مبيعات عقارية لدى الدائرة بقيمة 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 5757 صفقة بقيمة 16.5 مليار درهم في يناير 2022، بنمو 53 % في عدد الصفقات و50.3 % في إجمالي قيمة المبيعات.

وتضمنت المبيعات العقارية المسجلة في يناير 6845 وحدة بقيمة 14.2 مليار درهم و1298 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة 8.8 مليارات درهم و674 صفقة بيع لمبانٍ بقيمة 1.7 مليار درهم. وسجلت المشاريع العقارية تحت الإنشاء 4422 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 10.6 مليارات درهم، فيما سجلت العقارات الجاهزة 4397 صفقة بقيمة 14.1 مليار درهم.

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