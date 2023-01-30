«موانئ أبوظبي» تحافظ على الاعتماد البلاتيني

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت مجموعة موانئ أبوظبي، للعام الرابع على التوالي، على الاعتماد البلاتيني العالمي من «المستثمرون في الموارد البشرية»، وهي مواصفة عالمية، تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره، من خلال التركيز على رأس المال الأهم، وهو العنصر البشري.

جاء الاعتماد بعد استيفاء المجموعة لكامل المعايير المطلوبة خلال عملية التقييم الاستراتيجي الصارمة والواسعة التي خضعت لها، وذلك استكمالاً لنجاحها كأول مؤسسة في المنطقة تحصل على الاعتماد البلاتيني من «المستثمرون في الموارد البشرية» عام 2019.

ويعد هذا الاعتماد المرموق، أرفع تكريم تمنحه «المستثمرون في الموارد البشرية»، وأعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقه في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2 % فقط من 50,000 مؤسسة مشاركة من 66 دولة، في الحصول على هذا التصنيف المتميز.

ويسلط الاعتماد الضوء على وضوح رؤية مجموعة موانئ أبوظبي، وثقافة عملها الفاعلة، التي تضع مسألة توفير بيئة عمل صحية وعالية الكفاءة، على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وإشراك الموظفين، ورفع مستوى مهاراتهم.

وكانت المجموعة شهدت خلال عام 2022، توسعاً عالمياً ملحوظاً في عملياتها، بفضل استثماراتها ومشاريعها المشتركة في العديد من الأسواق حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز