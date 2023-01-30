تدشين أولى فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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دشنت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «الدعم الضريبي» بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال في الدولة عبر التواصل المباشر والمستمر لزيادة مستوى الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية. وعُقدت أول ورشة عمل لعام 2023 في إطار مبادرة «الدعم الضريبي» الجديدة على مدى يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير الجاري، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز «أون تايم بزنس سلوشن» في عود ميثاء بدبي.

وأوضحت الهيئة أن فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» ستتواصل على مدى العام الجاري، لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقوم المتخصصون في فرق عمل الهيئة بجولات متتالية وفق جدول زمني شامل، إذ تهدف المبادرة إلى استقبال دافعي الضرائب لتسهيل عملية دفع الضرائب ورفع نسبة الامتثال والتوعية الضريبية في الدولة، والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتوجيههم إلى الأدلة الإرشادية الضريبية والإجراءات الصحيحة.

دعم معرفي

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال ورشة العمل التي عُقدت في مركز «أون تايم بزنس سلوشن»، قام فريق الهيئة بالإجابة عن جميع استفسارات أصحاب الأعمال المشاركين، وتقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أية عقبات تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد. وأوضحت الهيئة أن تنظيم هذه اللقاءات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب، الذين يقومون بدعوة قطاعات الأعمال للحضور والمشاركة في فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي»، مشيرة إلى أنه من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين من هذه الندوات تقوم الهيئة ببث العديد من هذه الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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