«رُوّاد» تتعاقد مع 3 شركات للتدقيق المحاسبي والاستشارات الضريبية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تعاقدها مع ثلاث شركات للتدقيق المحاسبي والاستشارات الضريبية، بهدف تعزيز منظومة الخدمات والامتيازات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء بالمؤسسة. وتم التعاقد بين مؤسسة «رُوّاد» وكل من: شركة بروسبيكتيف فيجن لتدقيق الحسابات والاستشارات الضريبية، وشركة ماكليدجر للحسابات، وشركة السهم للمحاسبة والتدقيق، إضافة إلى بدء تعاونها مع شركة العريش للاستشارات الضريبية، وبموجبه توفّر تلك الشركات خدمات محاسبية شاملة بما تشمله من مراجعة البيانات المالية وإصدار تقارير شهرية وربع سنوية، إضافة إلى الخدمات الاستشارات والخدمات الضريبية، وذلك مقابل رسوم رمزية للمشاريع بالمؤسسة.

وقال حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن التدقيق المالي والمحاسبي يمثل إحدى أهم الخدمات التي تعتمد عليها الشركات التجارية لإدارة الأعباء المالية وضمان كفاءة وجودة عملياتها الإدارية، ومن هذا المنطلق تحرص مؤسسة «رُوّاد» على التعاقد والتعاون مع عدد من بيوت الخبرة والشركات الاستشارية ذات الصلة لتمكين أعضائها للاستفادة من خدماتها، وبما يضمن نجاح أعمالهم التجارية وزيادة فرص نموها.وأوضح أن إتاحة هذه الخدمات برسوم رمزية تمثل تسهيلات وامتيازات إضافية للأعضاء، بما يضمن توفير بيئة حاضنة ومحفزة لرواد الأعمال المواطنين وتمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وبما يخدم رؤية الإمارة.

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