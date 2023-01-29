شراكة بين «مجموعة الفطيم» و«إس إيه بي» للتحول الرقمي الشامل

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «مجموعة الفطيم» اتفاقية شراكة مع عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي» للتحول الإلكتروني الشامل في عملياتها، وبدعم من منصة الحوسبة السحابية الذكية «أزور» من «مايكروسوفت»، وذلك لتعزيز مكانة المجموعة في الأسواق التي تعمل بها شركاتها، وإثراء مزاياها التنافسية، والعودة على زبائنها وشركائها وموظفيها بمنافع عديدة.

واعتمدت «مجموعة الفطيم» رسمياً منصة «رايز ويذ إس إيه بي»، الحل المصمم بحسب احتياجاتها لضمان الانتقال السريع والسلس لأنظمة المهام الحرجة إلى البيئة السحابية، وذلك في حفل توقيع أقيم الشهر الجاري وحضره كل من عمر عبدالله الفطيم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي العالمي عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إس إيه بي».

ومن المقرّر بموجب الاتفاقية دمج جميع أنظمة الأعمال لدى مجموعة الفطيم في السحابة، وإحداث ترقيات تمكن المجموعة من الاستفادة من مزايا التقنيات الجديدة والكفاءات الناتجة عن عمليات الأعمال المؤتمتة والمبسطة.

وقال هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «مجموعة الفطيم»: إن هذه الشراكة شهادة على التزام المجموعة الابتكار وحرصها على البقاء في طليعة القطاعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن حل «إس إيه بي» ينسجم مع سعي المجموعة المستمر لتحقيق التميز.

وأضاف: يشتمل حل «إس إيه بي» الشامل الذي نطبقه على أحدث مقاييس الاستدامة، وأفضل الممارسات المتبعة في القطاعات، ويتيح قابلية التوسع علاوة على قدرات التحليلات وذكاء العمليات التجارية، وسوف نحظى بفضل هذه المزايا بالقدرة على الرؤية بوضوح على امتداد جميع عملياتنا، بدعم من الرؤى المتعمقة المستندة إلى البيانات، والمرونة اللازمة للاستجابة بسرعة للتغيّرات في احتياجات الزبائن وتقلبات السوق. وكذلك، سيمكننا الحل من إثراء تجارب الزبائن والشركاء والموظفين، وإحداث قدر أكبر من المشاركة والاتساق على امتداد نقاط التماس.

وتتضمّن حلول «إس إيه بي» السحابية الجديدة التي ستنفذها مجموعة الفطيم، حل تخطيط الموارد المؤسسية SAP S/4HANA، الذي يؤتمت عمليات الأعمال ويقلّل التكلفة الإجمالية للملكية ويتيح رؤية محيطية كاملة لجميع العمليات، فضلاً عن اتسامه بقابلية التكيّف مع احتياجات القطاعات المتعدّدة لضمان أعلى درجات الدقة في إعداد التقارير وتحقيق الامتثال. وتشمل الفوائد المنتظرة من تطبيق هذا الحلّ تحقيق قدرات مالية متكاملة وشاملة، وتعزيز إجراءات المشتريات وسلاسل التوريد وإدارة المخزونات، وتجربة عملاء تمتاز بالسلاسة والطابع الشخصي، إضافة إلى تمكين قدرات الخدمة الذاتية.

وتخضع حلول «إس إيه بي» الأخرى القائمة أصلاً لدى المجموعة، مثل «إس إيه بي سكسس فاكترز» الخاص بإدارة الموارد البشرية، إلى ترقيات سحابية لتحسين استخداماتها في جميع المجالات لدى مجموعة الفطيم. ويتيح هذا النهج، في حالة «سكسس فاكترز»، رؤية شاملة لقوى العمل التابعة للمجموعة على امتداد المنطقة، ونموذجاً أكثر كفاءة لنظام البدلات، إضافة إلى تفعيل مزايا الرفاه الوظيفي تعزيزاً لمشاركة الموظفين. وكذلك سوف تمكّن البنية التحتية السحابية المؤلفة من حلول «إس إيه بي» ومنصة «أزور» من «مايكروسوفت» دمج حلول الموردين الآخرين التقنية في منظومة «إس إيه بي».

من ناحيته، أكّد زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات، أن من شأن هذه الشراكة أن ترتقي بمكانة مجموعة الفطيم ضمن رواد التحول التقني واعتماد التقنيات الجديدة، لتقديم قيمة أفضل لعملائها وموظفيها وشركائها. وأعرب عن اطمئنانه إلى أن هذه الشراكة، التي تقوم على الاستفادة من خبرة «إس إيه بي» العريقة في أسواق السيارات والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية في المنطقة، وشمولية البنية التحتية السحابية التي تتسم بها منصة «أزور» من «مايكروسوفت»، ستمكّن مجموعة الفطيم من تحقيق التميز التشغيلي وتوجيه دفة النجاح المستمر للشركة.

وأعربت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين لدى «مايكروسوفت الإمارات»، عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع مجموعة الفطيم و«إس إيه بي» لضمان نجاح هذا المشروع. وقالت: بتسخير الخبرة والتقنية المتطورة التي تتيحها كل من حلول «إس إيه بي» وبنية «أزور» التحتية السحابية المتطورة والجاهزة للمستقبل، ستتوافر لمجموعة الفطيم خريطة طريق تنفيذ واضحة للمستوى التالي من تقنيات تحول الأعمال وزيادة القيمة عبر فوائد التشغيل البيني.

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