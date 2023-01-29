30 % نمو مبيعات «كي ون ريالتي جروب» في النصف الثاني 2022

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «كي ون ريالتي جروب»، 30 % نمواً في حجم المبيعات، خلال النصف الثاني من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وأوضحت المديرة التنفيذية، ديانا ماجاريو: لقد عززنا قدرات فريق المبيعات لدينا، فازدادت عوائدنا، من خلال التدريب المستمر لوكلائنا الحاليين، وتدعيم فرق المجموعة بخبرات ذات خلفيات متنوعة.

ووفقاً لـ «كي ون ريالتي جروب»، فإن مواقع دبي الشهيرة، مثل نخلة جميرا، ودبي مارينا، وميناء الخور، هي المناطق التي حظيت بأكبر نسبة نجاح حققتها المجموعة. بالمثل، شملت المجمعات الأفضل أداءً، داماك هيلز، وجي في تي، وجي في سي، وداماك هيلز 2، في ما يتعلق بالمبيعات والتأجير.

وأكدت الشركة أن دبي سوف تظل الوجهة الأفضل للحياة والتعليم والعمل، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، وبالتالي، لن تتوقف المدينة عن الاستمرار في الترحيب بأعداد كبيرة من السائحين الذين تحولوا إلى مقيمين.

ويعود الفضل في كل هذه النجاحات، إلى انتعاش اقتصاد الإمارة، فانعكس ذلك جلياً في ما تشهده دبي من تدفق مستمر لكثير من الأفراد، فزاد بالطبع الطلب على الإسكان والاستثمار.

وتعد «كي ون ريالتي جروب»، مزوداً موثوقاً للحلول العقارية عالية الجودة منذ عام 2006. فقد تمكن فريق العمل، بفضل الاستراتيجيات المصممة خصيصاً لتحقيق النجاحات الكثيرة، وتمكنت من عقد شراكات ناجحة مع العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث تشمل خدماتهم: الوساطة العقارية، وإدارة الممتلكات، وتوفير منازل للعطلات، وتنفيذ التصاميم الداخلية، بخبرات متعمقة وحلول غاية في التطور.

وتقول ديانا ماجاريو: نسعى للتوسع، وتحقيق شهرة ورواج في المزيد من الدول، ولا شك في أننا قد استفدنا بالفعل من بعض الأسواق الأوروبية، لكن هذا العام، سوف نركز على بلجيكا، والنمسا، ورومانيا، كما أننا لن نهمل أسواقنا الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

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