التأمين ضد التعطل عن العمل.. سؤال وجواب

المصدر: دبي - أحمد صديق

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حظي قانون التأمين ضد التعطل عن العمل باهتمام كبير من قبل الموظفين، حيث شهد التسجيل في الخدمة الجديدة إقبالاً كبيراً منذ بدء تطبيق القانون في أول يناير الجاري.. "البيان" تستعرض أهم الأسئلة حوله:

سؤال وجواب:

1- هل القانون إلزامي؟

- نعم إلزامي بدءاً من 1 يناير على جميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

2- ماذا يحدث لو لم أشترك؟

- يتم فرض غرامة مقدارها 400 درهم.

3- ما قيمة مبلغ الاشتراك؟

- 5 دراهم شهرياً إذا كان راتبك أقل من 16 ألف درهم و10 دراهم شهرياً إذا كان أكثر من 16 ألفاً.

4- ما قيمة مبلغ التعويض؟

- 60 % من راتبك الأساسي لمدة 3 أشهر بدءًا من فقدان العمل.

5- متى يحق لي المطالبة بصرف مبلغ التعويض؟

- ينبغي مرور 12 شهراً منذ بدء الاشتراك.

6- متى يمكنني دفع قسط التأمين؟

- كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو 6 أشهر أو سنوياً.

7- ماذا يحدث لو تخلفت عن دفع القسط لمدة 3 أشهر؟

- يتم فرض غرامة مقدارها 200 درهم.

8- متى يمكنني المطالبة بالتعويض بعد فقدان العمل؟

- أمامك مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

9- ما هي الفترة المسموحة لمزود خدمة التأمين لدفع مبلغ التعويض؟

- ينبغي تحويل المبلغ بحد أقصى أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة.

10- هل أستحق التعويض إذا تم فصلي لأسباب تأديبية؟

- تفقد أحقيتك بصرف مبلغ التعويض في هذه الحالة.

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