«دبي للتسوق» يختتم 6 أسابيع من العروض الجذابة اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق بعد ماراثون من العروض الترفيهية والتسويقية والفندقية بالإضافة إلى الحفلات الفنية والموسيقية وعروض طائرات «الدرونز» الضوئية التي تواصلت على مدار 6 أسابيع.

وتسابقت المراكز التجارية والأسواق التجارية والأسواق المفتوحة في إطلاق عروض الساعات الأخيرة لاسيما مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار من داخل الإمارة وخارجها على الأسواق ومراكز التسوق أمس مع تحسن الطقس وحلول آخر عطلة نهاية أسبوع خلال الحدث الترويجي الكبير الذي يرسخ دبي وجهة للتسوق والفعاليات والسياحة والضيافة والطعام.

وتضمنت التخفيضات النهائية والتي تستمر بصورة مكثفة اليوم حيث تصل إلى ذروتها بمناسبة اختتام الحدث الترويجي والترفيهي المميز حيث يمكن للمتسوقين إعادة استكشاف العروض الترويجية الكبيرة والفعاليات الأخرى في أنحاء الإمارة فيما تقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات نهائية كبرى على مجموعة كبيرة من المنتجات في أكثر من 2000 متجر في أنحاء المدينة.

حيث سيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للاستمتاع بتخفيضات بين 25 و90 % على الأزياء الأنيقة وملابس الأطفال والمنتجات العصرية ذات الجودة العالية وغيرها فيما تتضمن قائمة التنزيلات السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والالكترونية والهدايا والمفروشات والملابس الشتوية والأحذية الكلاسيكية والرياضية.

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