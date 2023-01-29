«سي إن بي سي»: دبي رمز للتعافي الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت «سي إن بي سي» أن دبي تعيش حالياً ازدهاراً اقتصادياً لافتاً، ونشرت أمس تقريراً بعنوان «دبي تنعم باقتصادها المزدهر» للتعليق على افتتاح منتجع «أتلانتس ذا رويال» بالغ الفخامة في جزيرة «نخلة جميرا»، والذي جرى في وقت سابق من الشهر الماضي.

ووصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية تدشين المنتجع الفاخر بأنه يعد رمزاً للتعافي الاقتصادي فائق السرعة الذي استطاع اقتصاد دبي تحقيقه بعد أن اجتاز التداعيات الاقتصادية القاسية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأضاف التقرير إن تدشين «أتلانتس ذا رويال» يعكس أيضاً مدة قوة الحافز لدى دبي في سعيها الجاد لأن تكون ضمن أفضل ثلاث وجهات على مستوى العالم، سواء لأغراض ممارسة الأعمال التجارية أم للسياحة أم للتنعم بمظاهر الحياة الفخمة.

وتابعت «سي إن بي سي» إن دبي تزخر ومنذ سنوات طويلة بناطحات السحب الفخمة وبإنجازاتها الإنشائية التي تنفرد بتحطيم أرقام قياسية عالمية مثل «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، «عين دبي»، أكبر وأعلى عجلة ترفيهية في العالم، وغيرها.

وأضافت إن «أتلانتس ذا رويال» جاء ليضيف عقداً جديداً إلى سلسلة ريادة دبي العالمية في المنشآت الفخمة ذات الأرقام القياسية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز