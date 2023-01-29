«ديلويت» ترسم خططها التطويرية في متحف المستقبل

المصدر: دبي – البيان

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عقدت «ديلويت» اجتماع الشركاء السنوي في الشرق الأوسط، في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة أكثر من 300 شريك من المنطقة وشبكتها الدولية. وتركزت مواضيع اللقاء حول دور «ديلويت» في دعم تحقيق خطط التنمية، والرؤى الوطنية التي تتبناها حكومات الشرق الأوسط.

وقال معتصم الدجاني الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط: «يمثل متحف المستقبل، المكان الأمثل لالتقاء قادة «ديلويت» في المنطقة والعالم، لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول الاستجابة لمتطلبات سوق الشرق الأوسط سريع النمو. كما يمثل هذا اللقاء، مناسبة للتأكيد على التزام «ديلويت» بدفع عجلة النمو الهادف، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميّز والتنوع في الشركة لخدمة عملائنا. كما أننا سنواصل الاستعانة بأفضل الخبرات والمواهب المتوفرة في شبكة ديلويت العالمية، للاستفادة منها في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط».

واكتسب الاجتماع أهميته من انعقاده في هذا الوقت، الذي تشارك فيه ديلويت في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في المنطقة، وتدعم بذلك تحقيق الرؤى الاقتصادية في العديد من جهات القطاع العام والخاص. ووظفت ديلويت كشركة الخدمات المهنية الرائدة في العالم، أكثر من 3000 مهني في المنطقة خلال 18 شهراً الماضية، 50 % منهم نساء، تماشياً مع سياسة التنوع والدمج التي تعتمدها لدعم النساء للوصول إلى المراكز القيادية.

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